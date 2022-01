11 atemberaubende Orte dieser Erde, wo wir alle sofort unsere Rente verbringen würden

Du warst bestimmt auch schon an einem Ort oder in einer Region, wo es dir vor schierer Schönheit die Sprache verschlagen hat. Irgendwo, wo du direkt vom ersten Moment wusstest: Wow, hier könnte ich glatt meinen Lebensabend verbringen.

Auch wenn es unmöglich ist, eine Liste zu führen, in welcher alle diese Orte vorkommen, haben wir uns mal an eine kleine Auswahl gewagt. Natürlich gibt es viele Kriterien, welche die Schönheit eines Ortes definieren, darum haben wir es einfach auf die Optik reduziert. Et voilà:

Ah ja, du darfst gerne deinen Favoriten in der Kommentarspalte ergänzen.

Fenghuang (Xiangxi)

Fenghuang liegt im Nordwesten der chinesischen Provinz Hunan und überzeugt zumindest optisch mit einer Romantik aus einer anderen Welt.

Bild: shutterstock

Bild: shutterstock

Bild: shutterstock

Bild: shutterstock

Lofoten

Hoch im Norden Norwegens liegen die Lofoten. Viele kleine Fischerdörfchen mit den klassischen roten Häuschen, verpackt in eine wunderschöne Natur. Da liesse es sich ruhig leben.

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: watson

bild: shutterstock

bild: shutterstock

Kyōto

Oder wie wäre es mit Japan? Und gleich noch in der ehemaligen Hauptstadt Kyōto?

Bild: shutterstock

Bild: shutterstock

Bild: shutterstock

Bild: shutterstock

Bild: shutterstock

Tokio

Falls dir Japan gefällt, du aber das geschäftige Stadtleben haben möchtest, dann wäre die jetzige Hauptstadt vielleicht etwas für dich.

Bild: shutterstock

Bild: shutterstock

Bild: shutterstock

Bild: shutterstock

Bild: shutterstock

Cefalù

Wieso nach Japan reisen, wenn das Schöne vor der Haustür liegt? Na ja, praktisch vor der Haustür. Genauer gesagt liegt die Küstenstadt im Norden der italienischen Insel Sizilien.

bild: shutterstock

bild: shutterstock

Hierhin würden unsere watsons auswandern:

bild: shutterstock

bild: shutterstock

Banff

Im Banff National Park liegt die namentlich dazu passende Ortschaft Banff – was ein Zufall. Wer Wandern und Leben in der Natur liebt, ist hier genau richtig. Ab nach Kanada.

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

Dinge, die so nur in Kanada passieren

1 / 22 Dinge, die so nur in Kanada passieren

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

Brügge

Belgien, das Land der Pommes frites und des Biers. Als wäre das nicht schon Grund genug dort hinzureisen, liegt dort auch noch eine wunderschöne Stadt: Brügge.

Bild: shutterstock

Bild: shutterstock

Bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

San Miguel de Allende

Die Stadt in Mexiko gehört seit dem Jahr 2008 zum UNESCO-Welterbe. Absolut verständlich bei dieser Optik.

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

Bild: shutterstock

Knysna

Viel tiefer in den Süden Afrikas als nach Knysna kannst du eigentlich gar nicht reisen. Aber es lohnt sich!

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

Barcelona

Die Hauptstadt Kataloniens weiss auch ohne Messi noch zu überzeugen (nicht fussballerisch, aber sonst).

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

Karimabad

Wie wäre es, mit einer Reise nach Pakistan? In eine kleine Stadt an der Steilwand des Ultar Sar (ein Berg mit einer Höhe von 7388 M.ü.d.M.).

Bild: shutterstock

Bild: shutterstock

Wohin würde es dich sofort verschlagen? Fenghuang Lofoten Kyōto Tokio Cefalù Banff Brügge San Miguel de Allende Knysna Barcelona Karimabad Keiner dieser Orte, aber ich poste mein Traumziel in die Kommentare.

(smi)