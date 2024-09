Zeus, Hera, Poseidon, Hades, Dionysos… Das gesamte griechische Pantheon ist in «KAOS» zu finden. Bild: netflix

Review

Die Netflix-Serie «KAOS» rollt die griechische Mythologie neu auf

Die Serie «KAOS» erzählt die griechische Mythologie im Jahr 2024 neu. Was wäre, wenn es die Götter in der heutigen Zeit geben würde?

Sainath Bovay / watson.ch/fr

Die Geschichte in «KAOS» spielt in unserer modernen Welt, genau genommen auf der Insel Kreta, wo die Götter des Olymps tatsächlich existieren. Jeff Goldblum mit seinem legendären Charisma spielt den allmächtigen Zeus, der vom Himmel aus in einer luxuriösen, kitschigen Villa lebt. Zwischen zwei oder drei abgeschossenen Blitzen und einigen Runden Golf betrachtet dieser mit seiner Frau Hera die Menschheit aus der Ferne. Ausser wenn es darum geht, bei Sterblichen zum Zug zu kommen.

Währenddessen verbringt Dyonisos seine Zeit auf der Erde damit, in Clubs zu feiern und sich den Freuden des Körpers und des Alkohols hinzugeben. Hades ist der Einzige, der wirklich arbeitet. Er kümmert sich um die Toten und ihre Überquerung des Flusses Styx, die zu einer Kreuzfahrt mit einem Ozeandampfer geworden ist.

«KAOS» ist eine Modernisierung der griechischen Mythen, die sie bis ins kleinste Detail erforscht. Die Serie wird von Prometheus erzählt – einem Titan, der den Menschen das Feuer gab. Deshalb wurde er vom Göttervater Zeus dazu verurteilt, an einen Felsen gefesselt zu werden, während ein Adler seine Leber frisst. Ja, so ist Zeus. Man darf nichts falsch machen.

Eine Geschichte voller Chaos

In seiner Villa auf dem Olymp ist Zeus, der König der Götter, ebenso egoistisch wie launisch. Eines Tages beginnt er das Ende seiner Herrschaft zu fürchten, als er eine neue Falte auf seiner Stirn bemerkt. Er glaubt, darin den Beginn einer Prophezeiung zu sehen, die den Zerfall seiner Familie und das Ende seiner Vormachtstellung ankündigt.

In dieser existenziellen Krise wird er immer paranoider und tyrannischer, während seine Frau Hera und sein Bruder Poseidon besorgt zuschauen. Sein jüngster Sohn, Dionysos, versucht nach Jahren des Nichtstuns nun, seinen Platz unter den Göttern zu finden und den Respekt seines Vaters zu verdienen.

Hera (Janet McTeer) ist die Frau von Zeus und die Königin der Götter, die nicht davor zurückschreckt, ihren Mann mit Poseidon zu betrügen. Bild: netflix

Währenddessen versucht Euridyke auf Kreta, den Mut aufzubringen, ihren Mann Orpheus, einen populären Rocksänger, an dem sie zugrunde geht, zu verlassen. Ariadne, die Tochter des Präsidenten Minos, versucht unterdessen, die wachsenden Spannungen mit den trojanischen Flüchtlingen zu entschärfen und die Wahrheit über den Tod ihres Bruders herauszufinden. Im Reich des Hades schliesslich wartet Ceneas geduldig darauf, dass er an die Reihe kommt, um die von den Göttern versprochene Wiedergeburt nach dem Tod zu erlangen. Diese drei Menschen wissen es noch nicht, aber sie sind dazu bestimmt, die Zukunft der Menschheit neu zu definieren und Zeus herauszufordern.

Es ist nicht Liebe auf den ersten Blick

Bei all diesen Namen könnte man meinen, dass alles in dieser Geschichte sehr kompliziert ist. Als Zuschauer muss man jedoch kein Universitätsstudium in griechischer Mythologie absolviert haben, denn Netflix stellt alles sehr verständlich dar. Es könnte sogar sein, dass «KAOS» deine Neugierde weckt, auf Wikipedia zu scrollen oder sogar Homers Illiade aufzuschlagen.

Zeus (Jeff Goldblum) verfügt über ein besonders «elegantes» und bequemes Bekleidungssortiment. Bild: netflix

Was beim Anschauen von «KAOS» sofort auffällt, ist, dass Zeus einer ganzen Reihe von Charakteren die Show stiehlt, was auf das unbestreitbare Talent von Jeff Goldblum zurückzuführen ist. Seit seiner Darstellung als Dr. Ian Malcom in «Jurassic Park» (1993) hat der Schauspieler seinen Biss mit unvergleichlicher Ausstrahlung beibehalten.

Die Serie verfügt über eine solide Regie und einen mediterranen Hintergrund, der sie besonders angenehm macht. Schade ist nur, dass sie sich, wie so oft in Serien, in Nebenhandlungen verliert. Diese erwecken manchmal den Eindruck, als müssten sie die Vorgaben der Serie erfüllen, die acht Episoden umfasst. Vor allem einige der Protagonisten – von denen es viele gibt – haben Mühe, uns in ihren Bann zu ziehen.

Trotz dieser Mängel wäre es unredlich, «KAOS» nicht für seinen Zynismus und seine intelligenten Überlegungen zu Macht, Religion und Existenz zu loben. Hinter den Göttern des Olymp steht nur eine grosse, dysfunktionale Familie, die Angst davor hat, ihre Privilegien zu verlieren. Es ist schwer, darin nicht eine Metapher für die Ultrareichen zu sehen, die dazu bereit sind, die «einfachen» Leute verschlingen.

Alle acht Folgen von «KAOS» sind auf Netflix verfügbar.

Hier geht's zum Trailer:

