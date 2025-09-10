Lauryn Licari wird digital massiv bedroht. Netflix hat ihre Geschichte dokumentiert. bild: netflix

Netflix-Doku «Unbekannte Nummer: Der Highschool-Catfish» lässt mich mit 100 Fragen zurück

Tausende Hassnachrichten, Morddrohungen, fälschlich Verdächtigte und ein ganzes Dorf in Aufruhr – Netflix’ «Unknown Number: The High School Catfish» schockiert mit der erschütternden Geschichte über ein digitales Verbrechen, welches das Leben vieler Menschen für immer verändert.

Chantal Stäubli Folge mir

Achtung: Der folgende Text enthält Spoiler zur Dokumentation «Unknown Number: The High School Catfish» sowie sensible Inhalte zu Suizid und psychischer Gewalt.



Herzrasen, Aufregung, Verlegenheit, die ersten Gefühle der Verliebtheit: Lauryn und Owen, beide 13, erleben all das zum ersten Mal. Sie leben in Beal, einer Kleinstadt in Michigan, in der jeden jeden kennt – oder zumindest zu kennen glaubt.

Die Eltern der beiden freunden sich an, und zunächst wirkt alles wie ein typischer Teenageralltag.



Das goldene Pärchen, wie Lauryn und Owen genannt wurden. bild: netflix

Etwa ein Jahr nach Beginn der Beziehung erhält Lauryn erstmals anonym Nachrichten, die darauf abzielen, das junge Paar auseinanderzubringen. Der Plan scheitert. Zunächst.

Ein Jahr lang scheint alles ruhig. Dann beginnt der wahre Albtraum: Das Paar wird täglich mit 40 bis 50 bösartigen und teilweise sehr vulgären Nachrichten zugetextet.

«Owen loves me, and I will always be the the girl he likes.» Zu Deutsch: Owen liebt mich und ich werde immer das Mädchen sein, das er mag.

«U are worthless n mean nothing u never have get a fucking life out of here owen will never look at u again or talk to u, u fucked his life up so bad his family fucking hates u for it n he will never in his life acknowledge u again get the fuck lost bitch he is fucking done with you.»

Zu Deutsch: Du bist wertlos und bedeutest nichts. Warst du schon immer. Mach, dass du hier wegkommst. Owen wird dich nie wieder ansehen oder mit dir reden. Du hast sein Leben zerstört. Seine Familie hasst dich dafür, und er wird dich nie mehr in seinem Leben anerkennen. Verpiss dich, du Schlampe. Er ist verdammt nochmal fertig mit dir.

«owen n i down to suck finger suck» Zu Deutsch: Owen steckt mir seinen Finger in den Arsch.

«trash bitch don't fn wear leggins ain't more no want to see ur anorexic flat ass» Zu Deutsch: Schlampe, trage keine Leggins. Keiner will deinen magersüchtigen Arsch sehen.

Nicht nur Lauryn wird mit obszönen und beleidigenden Nachrichten terrorisiert, sondern auch ihr Freund Owen, vor allem nachts. Doch die Nachrichten erreichen die beiden auch während des Unterrichts. Die Eltern und die Schulleitung schalten sich ein und versuchen, mithilfe von Videokameras herauszufinden, wer hinter den Nachrichten steckt. Zahlreiche Verhöre folgen, Verdächtigungen machen die Runde. Die ganze Schule ist in Aufruhr.

Blockieren kann das junge Paar die Nummer nicht, der Absender nutzt Apps, die ständig neue Rufnummern generieren.

Lauryn beginnt, Owen immer mehr zu misstrauen. Hat er etwas mit einer anderen? Steckt er dahinter? Schliesslich trennt sich das Paar, nach zwei Jahren, in denen sie eigentlich sehr glücklich miteinander waren.

Doch die Trennung bringt kein Ende der Belästigungen. Im Gegenteil – die Nachrichten werden immer persönlicher und manipulativer. Der anonyme Absender kennt Lauryns Ängste und Unsicherheiten genau. Er kommentiert, wie sie sich kleidet, wie sie bei Sportwettkämpfen auftritt. Jeder Text ist ein Hinweis auf sein Stalking.

Dann kommt die Nachricht, die alles übertrifft: Die unbekannte Nummer fordert sie auf, Suizid zu begehen.

Die Polizei schaltet sich ein, tappt jedoch lange im Dunkeln. Doch dann folgt der Durchbruch: Das FBI kann die anonyme Nummer zurückverfolgen – und enthüllt eine schockierende Wahrheit: Die Nachrichten stammen von Lauryns Mutter Kendra.

Die eigene Mutter, die ihre Tochter während zwei Jahren drangsalierte? Die scheinbar erfolgreiche Informatikerin, engagierte Basketballlehrerin und Freundin von Owens Eltern?

Kendra bekennt sich schuldig. «Ihr denkt bestimmt, ich bin verrückt», sagt sie im Film. Ihre Beweggründe erklärt sie so: Sie habe ihre Tochter schützen wollen. Die Nachrichten seien an sie selbst gerichtet gewesen und seien für sie eine Flucht aus der Realität gewesen.

Nach der Enthüllung kommen weitere Details ans Licht: Niemand, nicht einmal ihr Ehemann, wusste, dass sie schon länger arbeitslos war. Sie spielte der ganzen Familie etwas vor. Zudem behauptet sie, ein Missbrauchstrauma mit sich zu tragen.

Immer wieder versucht Kendra, ihr Handeln zu rechtfertigen – nicht selten durch skurrile und verherrlichende Vergleiche: «Realistisch gesehen haben viele von uns schon einmal das Gesetz gebrochen, sind dabei aber nicht erwischt worden. Ich bin mir sicher, dass viele schon betrunken Auto gefahren und davongekommen sind.»

Lauryn mit ihren Eltern. bild: netflix

Kendra wurde 2022 verhaftet und verbrachte rund zwei Jahre im Gefängnis. Während ihrer Haft suchte sie immer wieder Kontakt zu ihrer Tochter. Sie schrieb ihr liebevolle Nachrichten, telefonierte regelmässig. «Ich kann nicht ohne meine Mutter», sagt Lauryn. Inzwischen ist sie 18 Jahre alt und hofft, in Zukunft wieder eine Beziehung zu ihrer Mutter aufbauen zu können. Derzeit dürfen sich die beiden aber nicht treffen. Der Grund dafür wird nicht erwähnt.

Und dies ist nicht die einzige Frage, die offen bleibt.

Warum haben Lauryn und Owen ihre Nummer nie gewechselt? Wie konnte der Vater nichts mitbekommen? Sind die Betroffenen in psychologischer Betreuung? Gibt es für das Verhalten der Mutter eine psychische Erklärung? War dies ein Fall von virtuellem Münchhausen-Stellvertretersyndrom? Und wie lässt sich die emotionale Bindung der Tochter psychologisch erklären?

Die Doku fesselt und beleuchtet die Ereignisse zwar aus verschiedenen Perspektiven, legt aber einen starken Fokus auf die Täterin. Einmal entsteht gar der Eindruck, dass die Macher selbst eine Rechtfertigung für ihr Handeln suchen, etwa die Frage: «Kann es sein, dass dir die Nachrichten selbst schreiben wolltest?»

Und zuletzt stellt sich, wie so oft, die Frage: Wie weit soll oder darf Sensationsdarstellung gehen?