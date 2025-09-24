bedeckt11°
DE | FR
burger
Leben
Review

Black Rabbit: Netflix-Serie mit Jude Law ist ein Adrenalinschub

Black Rabbit. (L to R) Jason Bateman as Vince, Jude Law as Jake in episode 103 of Black Rabbit. Cr. Courtesy of Netflix © 2025
Jason Bateman und Jude Law spielen Brüder, die nicht unterschiedlicher sein können.Bild: netflix
Review

Diese Netflix-Serie mit Jude Law ist ein Adrenalinschub

Die neue Netflix-Serie mit den Schauspielern Jason Bateman und Jude Law ist verführerisch, ohne das Krimi-Genre neu zu erfinden.
24.09.2025, 19:4724.09.2025, 19:47
Sven Papaux
Übersetzung

Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Mehr anzeigen

Die Miniserie, die von der Untergrundwelt und Polizeithrillern inspiriert ist, die in den zwielichtigen, aber berüchtigten Strassen von New York gedeihen, ist eine Mischung aus Adrenalinschub und riskanten Pokerzügen, um das eigene Leben zu retten.

Wir begleiten zwei zerstrittene Brüder, deren Lebenswege sich in entgegengesetzte Richtungen entwickelt haben. Früher waren die beiden Geschäftspartner und betrieben gemeinsam in Manhattan ein Bar-Restaurant namens Black Rabbit, benannt nach ihrer Indie-Hipster-Rockband, den Black Rabbits.

Doch Vince Friedken ist in die Sucht abgerutscht und hat alles verloren. Für Instabilität ist im Geschäft kein Platz. Jake (gespielt von Jude Law) hingegen blieb sauber und führte das Lokal zum Erfolg. Sein Ruf und Beliebtheit steigen rasant, und die Gelegenheit, ein neues Lokal zu eröffnen, tut sich auf. Doch es fehlt an Geld, und er sucht nach Kapital, um seine Ziele in der hart umkämpften New Yorker Gastronomie zu erreichen.

Wie ein Hauch der Safdie-Brüdern

Das bleibt nicht sein einziges Problem. Vince und seine Suchtprobleme (Alkohol und Glücksspiel) bringen alles ins Wanken. Er schuldet einem zwielichtigen und ziemlich gewalttätigen Kerl namens Joe Mancuso (Troy Kotsur) Geld – und der versteht bei offenen Rechnungen keinen Spass.

Black Rabbit. Jason Bateman as Vince in episode 102 of Black Rabbit. Cr. Courtesy of Netflix © 2025
Wird Vince sein Leben auf die Reihe kriegen?Bild: netflix

Alles ist angerichtet für ein aufregendes Menü, mit einem kalorienreichen Dessert, das in Form einer atemlosen Jagd durch das New Yorker Chaos daherkommt, um sich vor gebrochenen Beinen und einem Einweg-Ticket zu den Ratten in den städtischen Abwasserkanälen zu retten. Man denkt kurz an «Good Time» oder «Uncut Gems» der Safdie-Brüder, bevor sich der Ton eines Films wie «Mean Streets» einschleicht. Es herrscht ein Gefühl der ständigen Spannung.

Zach Baylin und Kate Susman, das Schöpfer-Duo hinter dieser Show, zeichnen ein Bild, in dem vernarbte Gesichter und Muskelprotze sich für ein paar Scheine treffen. Die beiden Brüder müssen zusammenhalten, um nicht unterzugehen: Jake muss seine Ambitionen etwas zügeln und seinen Ganoven-Bruder stützen, während Vince wie eine tickende Zeitbombe ein schrilles Klirren in den Ohren seines älteren Bruders hinterlässt.

Video: YouTube/Netflix

Diese explosive zentrale Beziehung ist der Lebenssaft von «Black Rabbit» und treibt die Serie an – trotz eines verhaltenen Starts und einer ersten Folge, die kurz an Langeweile streift.

Danach setzt ein Adrenalinschub ein, der Zuschauer zum Bingewatching zwingt. Diese acht Episoden sind ein Pulverfass, jederzeit dazu bereit zu explodieren, in einer wilden New Yorker Nacht, die Seelen und Ambitionen verschlingt.

«Black Rabbit» hält sich nicht mit zu vielen Details auf, stürzt sich kopfüber hinein, bevor es die Tiefen einer von Traumata geprägten Brüderbeziehung auslotet. Jude Law hat sichtlich Spass und zeigt, dass er diese Art Rolle beherrscht – gegenüber einem Jason Bateman, der gegen sein gewohntes Image spielt und überzeugt.

«Black Rabbit» ist auf Netflix verfügbar.

Mehr zum Thema:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
21 spannende True-Crime-Dokus, die du auf Netflix findest
1 / 23
21 spannende True-Crime-Dokus, die du auf Netflix findest
«The Innocence Files»In jeder Folge versuchen Personen vom Innocence Project, Häftlingen, die zu Unrecht verurteilt worden sind, zu helfen, ihr Urteil anzufechten und ihre Unschuld zu beweisen.
quelle: netflix
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Talkshow-Hosts solidarisieren sich mit Kimmel
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
3
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
4
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
5
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
Meistkommentiert
1
Iran: Streben nicht nach Atomwaffen ++ Dutzende Tote im Gazastreifen
2
Ex-Hopper Francis Momoh kehrt in die Schweiz zurück +++ Mourinho neuer Trainer bei Benfica
3
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
4
So jetzt. Ein für allemal: So geht Risotto
5
Picdump 158 – in dubio pro Memes
Meistgeteilt
1
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
2
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
3
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
4
MAGA verabschiedet sich von Charlie Kirk – diese 5 Dinge fielen auf
5
3 ... 2 ... 1 ... FAILS!
«Abtreibung ist ein Akt gegen die Natur»: Wir waren an einer Anti-Abtreibungsdemo
Rund 2000 Demonstrierende nahmen in Zürich Oerlikon am «Marsch fürs Läbe» teil. Sie protestieren gegen Abtreibungen und «fürs Leben». Wir waren an der Demonstration dabei und wollten den Teilnehmenden auf den Zahn fühlen.
Die selbsternannten Lebensschützer haben sich am Samstag in Oerlikon für den «Marsch fürs Läbe» versammelt, um für «das Recht auf Leben» zu demonstrieren. Begleitet wurden sie von einer Velo-Gegendemo und der Polizei.
Zur Story