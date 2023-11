Kronprinzessin Leonor könnte dereinst Spaniens erstes weibliches Staatsoberhaupt seit 1868 werden. Bild: keystone

Leonors erster grosser Auftritt – und das sind die 9 weiteren Thronfolger Europas

Die spanische Kronprinzessin Leonor hatte am Dienstag ihren bisher grössten Auftritt. An ihrem 18. Geburtstag leistete Spaniens künftige Königin den Eid auf die Verfassung. Sie verhilft der krisengeschüttelten Monarchie zu neuer Popularität.

Bisher war sie für die Spanierinnen und Spanier eine grosse Unbekannte – behütet vom Königshaus und abgeschottet von Leibwächtern. Über das Leben von Kronprinzessin Leonor war bislang nur wenig bekannt, weshalb sie gerne als die «Geheimnisvolle» bezeichnet wurde.

Doch ab sofort ist Schluss mit Zurückgezogenheit: Gestern wurde die Prinzessin von Borbón und Ortiz 18 Jahre alt – und mit der Volljährigkeit rückt sie plötzlich ins Rampenlicht. Der Geburtstag wurde gleich doppelt gefeiert: Am Abend gab es ein privates Familienfest im Madrider Palast, zuvor eine feierliche Zeremonie, die sogar live im Fernsehen übertragen wurde. Im weissen Hosenanzug leistete Leonor den Eid auf die spanische Verfassung.

Kronprinzessin Leonor mit ihrer jüngeren Schwester Sofia. Bild: keystone

«Ich schwöre, mein Amt gewissenhaft auszuüben, die Verfassung und die Gesetze zu wahren, die Rechte der Bürger und der autonomen Gemeinschaften zu achten und dem König die Treue zu halten», sagte sie. Anschliessend gab es minutenlangen Beifall. Am Nachmittag erhielt die ältere der beiden Töchter im Königlichen Palast zudem das Halsband des Ordens von Karl III., die höchste zivile Auszeichnung Spaniens.

Ganz Spanien war komplett aus dem Häuschen. Bei der Fahrt der Königsfamilie vom Königlichen Palast zum «Congreso de los Diputados» waren die Strassen voll mit Anhängern der Monarchie. Die Menschen jubelten und schwenkten Spanien-Fahnen, überall in der Hauptstadt prangten Flaggen und grosse Bilder der Prinzessin. Auf jeder Frontseite tauchte sie auf und Spaniens Medien sprechen unverblümt von einer «Leonor-Euphorie», die das Land erfasst habe.

Dabei steckt Spaniens Monarchie eigentlich in einer tiefen Krise. Nach der Abdankung des skandalträchtigen Altkönigs Juan Carlos im Jahr 2014 sollte eigentlich alles besser werden, doch Nachfolger Felipe VI. gilt zwar als Saubermann, aber auch als ziemlich kühl und unnahbar. Laut der jüngsten Umfrage aus dem Jahr 2021 hängen auch deshalb nur noch 31 Prozent der Spanierinnen und Spanier an ihrem Königshaus; fast 40 Prozent würden die Monarchie lieber abschaffen.

Spanische Monarchisten verteilen Landesflaggen auf der Madrider Puerta del Sol. Bild: keystone

Kronprinzessin Leonor soll nun retten, was noch retten zu ist. So zumindest die Hoffnung der Royalisten. Dabei ist auch sie bislang nicht als Exzentrikerin aufgefallen. Wie auch? Ihre Mutter Königin Letizia wurde nach der Hochzeit mit Felipe so lange von der Boulevardpresse gejagt, dass diese grossen Wert darauf legt, dass es ihren Töchtern nicht ähnlich ergeht. So ist das Privatleben von Leonor und ihrer jüngeren Schwester Sofia bislang streng geheim gehalten worden.

Ab sofort darf die Kronprinzessin das Königshaus nun bei öffentlichen Anlässen repräsentieren. Dies soll helfen, sie im Land bekannter zu machen – und sie mit ihrer künftigen Rolle als erstes weibliches Staatsoberhaupt seit 1868 vertraut werden zu lassen. Auf diese wurde sie von klein auf gedrillt, mit einer strengen Erziehung im Palast und einer exklusiven Ausbildung an Privatschulen. Nun geht es aber erstmal zurück an die militärische Offiziersakademie, wo Leonor im Sommer eine dreijährige Ausbildung begonnen hat und weiter auf ihre künftige Rolle als Königin vorbereitet wird.

Das sind die weiteren Thronfolger Europas

Grossbritannien

Aktueller Regent: Charles III. (74)

Thronfolger: Prinz William (41)



Bild: keystone

Belgien

Aktueller Regent: König Philippe (63)

Thronfolgerin: Kronprinzessin Elisabeth (22)

Bild: keystone

Niederlande

Aktueller Regent: König Willem-Alexander (56)

Thronfolgerin: Kronprinzessin Catharina-Amalia (19)

Bild: keystone

Luxemburg

Aktueller Regent: Grossherzog Henri (68)

Thronfolger: Erbgrossherzog Guillaume (41)

Bild: www.imago-images.de

Dänemark

Aktuelle Regentin: Königin Margerethe (83)

Thronfolger: Kronprinz Frederik (55)

Bild: keystone

Schweden

Aktueller Regent: König Carl Gustaf (77)

Thronfolgerin: Kronprinzessin Victoria (46)

Bild: keystone

Norwegen

Aktueller Regent: König Harald (86)

Thronfolger: Kronprinz Haakon (50)

Bild: keystone

Monaco

Aktueller Regent: Fürst Albert (65)

Thronfolger: Erbprinz Jacques (9)

Bild: keystone

Liechtenstein

Aktueller Regent: Fürst Hans Adam (78)

Thronfolger: Erbprinz Alois (55)

Bild: keystone

