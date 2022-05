Die 10 am besten bewerteten Hotels der Welt - eines steht in Zermatt

Die Bewertungsplattform Tripadvisor gibt jedes Jahr eine Rangliste der bestbewerteten Hotels heraus – unter den weltweit zehn Beliebtesten findet sich auch ein Schweizer Gasthof.

Rund um den Globus gibt es unzählige wunderschöne Hotels. Bei einer so riesigen Auswahl machen es Bewertungs-Plattformen wie «Tripadvisor» einfacher, den Überblick zu behalten. Die Plattform hat auch dieses Jahr wieder eine Rangliste mit den 25 Hotels veröffentlicht, welche die besten Kundenbewertungen erhielten.

Unter den Top 10 der «Travelers' Choice Best of the Best» ist sogar ein Schweizer Berghotel gelistet – hier deshalb der Überblick mitsamt Fotos, die dich in Ferienstimmung versetzen.

Tulemar Bungalows & Villas, Costa Rica

Bild: tulemarresort.com

Am besten schnitt das «Tulemar Bungalows & Villas» in Costa Rica, Manuel Antonio mit einer Gesamtbewertung von 4.95 von 5 ab. Das Resort ist direkt beim Manuel Antonio National Park gelegen – die Gäste sind also hautnah dran am Regenwald.

Hotel Colline de France, Brasilien

Bild: collinedefrance.com

Den zweiten Rang belegt das «Hotel Colline de France» in Gramado, Brasilien. Mit seinem romantischen, europäischen Charme ist es vor allem für Paare ein beliebter Standort für Jahrestage oder Hochzeiten.

Ikos Aria, Griechenland

Bild: ikosresorts.com

Das Hotel «Ikos Aria» befindet an der Südwestküste der griechischen Insel Kos. Es ist das bestbewertete Hotel Europas und schaffte es in der globalen Rangliste auf Platz 3 – was bestimmt auch der malerischen Umgebung des Hotels geschuldet ist.

Romance Istanbul Hotel, Türkei

Bild: romanceistanbulhotel.com

Knapp am Podest vorbei schrammte das «Romance Istanbul Hotel» im Herzen von Istanbul. Die Zimmer unterscheiden sich alle leicht voneinander und wurden mit viel Liebe zum Detail eingerichtet.

THE OMNIA, Schweiz

Bild: the-omnia.com

Auf dem 5. Platz der Weltrangliste hat es «The Omnia» geschafft. Das Hotel ist in Zermatt und viele Zimmer bieten einen atemberaubenden Blick auf den wohl bekanntesten Berg der Welt – das Matterhorn.

Kayakapi Premium Caves, Türkei

Bild: kayakapi.com

Das Resort auf Rang 6 hat eine ganz besondere Lage: Das «Kayakapi Premium Caves» befindet sich in den historischen Höhlen, etwa einen Kilometer vom Stadtzentrum von Ürgüp entfernt. Für Verliebte gibt es zudem spezielle Honeymoon-Pakete.

Six Senses Laamu, Malediven

Bild: sixsenses.com

Das «Six Senses Laamu» auf den Malediven bietet seinen Gästen verschiedene Zimmer zur Auswahl an – entweder am Strand oder direkt auf dem Wasser. Auch für Familien gibt es Suiten in entsprechender Grösse.

Hamanasi Adventure and Dive Resort, Belize

Bild: hamanasi.com

Nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern auch Nachhaltigkeit hat sich das «Hamanasi Adventure and Dive Resort» in Belize auf die Fahne geschrieben. Es gibt neben sogenannten Strandzimmern auch Baumhaus-Zimmer, in welchen lokale Kunst an den Wänden hängt.

Padma Resort Ubud, Indonesien

Bild: padmaresortubud.com

Das «Padma Resort Ubud» in Bali, Indonesien punktet bei seinen Gästen mit seinem Ausblick auf den angrenzenden Dschungel, einem Infinity-Pool und leckerem Essen. 149 verschiedene Hotelzimmer stehen zur Auswahl.

BLESS Hotel Madrid, Spanien

Bild: blesscollectionhotels.com

Das «Bless Hotel» in Madrid ist zentral im luxuriösen Viertel «Salamanca» gelegen. Den Gästen gefallen die sorgfältig eingerichteten Hotelzimmer und der stets freundliche, zuvorkommende Service.

