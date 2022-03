Damit die Velotour mit dem E-Bike nicht zum Flop wird, sollte man seine Reise nicht mit dem Flugzeug antreten. Bild: keystone

Vorsicht bei der Ferienplanung: Warum E-Bikes nicht mit ins Flugzeug dürfen

Wer sein Elektro-Bike mit in die Ferien nehmen will, sollte nicht mit dem Flugzeug anreisen, denn: Das Mitführen des Akkus ist sowohl im Abgabe- als auch im Handgepäck verboten.

Eine böse Überraschung erlebte kürzlich eine Schweizer Reisegruppe bei ihrer Ferienplanung. Ursprünglich wollte sie nach Berlin fliegen, von dort aus mit Elektro-Bikes an die Ostsee radeln und dann den ganzen Weg zurück in die Schweiz. Doch der Flughafen Zürich machte der Gruppe einen Strich durch die Rechnung, denn: Es ist verboten, E-Bikes ins Flugzeug zu nehmen.

Tatsächlich ist es so, dass, selbst wenn der Akku des Velos ausgebaut und separat transportiert wird, darf dieser weder im Abgabegepäck noch im Handgepäck mitgeführt werden.

Dieses Verbot gilt weltweit auf Passagierflügen und beruht auf einem Entscheid der internationalen Luftverkehrsvereinigung IATA. Der Grund: E-Bike-Akkus sind viel stärker als die erlaubten Batterien, die normalerweise im Handgepäck mitgeführt werden dürfen und es kann zu Explosionen und Bränden kommen. In einem Flugzeug hätte das verheerende Folgen.

Bei starken Lithium-Ionen-Akkus, wie sie in E-Bikes eingesetzt werden, ist von Aussen nicht erkennbar, wenn sie beschädigt sind. In der Vergangenheit gab es Abstürze von Frachtflugzeugen, die wahrscheinlich auf explodierte Lithium-Ionen-Akkus zurückzuführen sind.



Grundsätzlich ist es möglich, E-Bike-Akkus separat per Frachtflugzeug oder per Frachtschiff an die Feriendestination zu schicken. Doch die Auflagen sind so kompliziert, dass sich diese Lösung kaum lohnt. Am einfachsten ist es, das E-Bike zu Hause zu lassen und vor Ort eines zu mieten. Im Netz findet sich ein grosses Angebot an Fahrradverleihe. Oder man nimmt das E-Bike ohne Akku mit und mietet diesen vor Ort.

Die Schweizer Reise-Gruppe konnte ihre Radtour zuletzt doch noch antreten. Kurzfristig disponierten sie um und liessen sich – mitsamt E-Bike – von einem Car nach Berlin fahren.

(sar)