«Überinszeniert» – Das sind die Kritiken des gestrigen Schweizer «Tatorts»

«Leider hat der ‹Tatort› darüber hinaus auch nicht so viel zu bieten, was Begeisterung entfachen könnte. Das Zusammenspiel der beiden Kommissarinnen ist jedenfalls belastet von einem mühsamen Konflikt, der noch aus der letzten Folge resultiert. Ott steckt, weil sie nicht geschossen hatte, in einem internen Verfahren, für das es noch die Einschätzung der Kollegin braucht. Wie die ausfallen wird, damit kokettiert Isa den ganzen Film über. Um am Ende natürlich nicht mehr sauer zu sein, was nur allerdings so absehbar ist in der Lauheit, mit der ‹Konflikt› zwischen den beiden erzählt wird – dass Spannung einfach kein Wort ist, das man zur Beschreibung dieser Nebenhandlung rausholen könnte. Vielleicht liegt es auch an der deutschen Synchronisation, die alles an Zwischentönen und Atmosphäre übertönt, was sich in der Originalsprache mitteilen könnte, selbst wenn man zum Verständnis Untertitel lesen müsste.»