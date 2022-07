Diese einfachen Hausmittel helfen gegen lästige Fruchtfliegen

Weil sie keinen Zweck erfüllen, bloss stören und schwierig wieder loszuwerden sind – alles, was du zu Fruchtfliegen und deren Bekämpfung wissen musst.

Du hast das Glace gestern Abend vergessen wegzuräumen und schon triffst du am nächsten Tag einen Schwarm Fruchtfliegen in deiner Küche an. Wir erklären dir, wie du die ungebetenen Gäste mit Hausmitteln möglichst schnell wieder loswirst und was sonst noch gut zu wissen ist.

Die Fruchtfliege

Die Fruchtfliege heisst eigentlich Taufliege und wird auch Obst-, Gär- oder Essigfliege genannt. Sie ist ein bis sechs Millimeter gross und kommt überall auf der Welt vor. Eine von über 3000 Arten, die Drosophila melanogaster, war vor 10'000 Jahren in Afrika zuhause und hat sich dann über Europa und Asien bis nach Amerika und Australien ausgebreitet.

Wie lange leben Fruchtfliegen?

Die Entwicklung vom Ei bis zum ausgewachsenen Tier beansprucht zehn Tage bei hohen Temperaturen – ist es kälter, dauert dieser Prozess länger. Männliche Fruchtfliegen werden zehn Tage alt und weibliche können bis acht Wochen überleben. Besonders gerne tummeln sie sich beim Bioabfall oder über der Früchteschale.

Die Übeltäter in Action. Bild: Getty

Woher kommen sie?

Meistens sind wir es selbst, die die Fruchtfliegen mit nachhause nehmen. Ihre Larven können sich bereits in gerade eben gekauften Früchten oder frischem Gemüse verstecken. Die Weibchen mögen überreife Früchte mit beschädigter Schale. Dort legen sie bis zu 100 Eier an einem Tag. Fruchtfliegen können aber auch durch offene Fenster in die Küche gelangen.

Die Kombination aus Zitrone und Nelke hält nicht nur Fruchtfliegen fern. Bild: getty

Wie werde ich sie los?

Vorbeugend sollte man Früchte und Gemüse immer direkt nach dem Einkauf waschen. Neben deren Aufbewahrung im Kühlschrank hilft es auch, den Biomüll an einen kühlen Ort zu stellen und Essensreste immer gleich wegzuwerfen.

Es folgen einige Hausmittel, die helfen, Fruchtfliegen loszuwerden:

Gemisch aus Essig, einem Schluck Wasser oder Fruchtsaft und einigen Tropfen Spülmittel

Gemisch aus Wasser, Hefe, Zucker und Spülmittel (statt Hefe geht auch Wein oder Bier)

Zitronen und Nelken aufstellen (hilft auch gegen Wespen und Stechmücken)

Küchenkräuter wie Basilikum, Pfefferminze oder Schnittlauch

Sind sie schädlich für die Gesundheit?

Nein, Fruchtfliegen sind nicht gesundheitsschädigend. Anders als andere Fliegenarten übertragen sie nämlich keine Krankheiten. Weil die Vorstellung aber doch nicht sonderlich appetitlich ist, sollte man die besagten Früchte vor dem Verzehr gründlich waschen.