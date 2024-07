Bahnverkehr zwischen Basel und Strassburg wegen Unwetter unterbrochen

Unwetter: Bahnverkehr zwischen Basel und Strassburg unterbrochen

Wegen heftiger Gewitter in der Region ist am Montagabend der Bahnverkehr zwischen Basel SBB und Strassburg (F) unterbrochen worden. Nach Angaben der Bahnverkehrsinformation auf X dauert der Unterbruch voraussichtlich bis 23.45 Uhr.

Es seien Zugsausfällen und Verspätungen zu erwarten, hiess es weiter. Reisende zwischen Basel SBB und St. Johann sollten demnach das Tram benutzen.

Meteoschweiz warnte auf seiner Gefahrenkarte vor heftigen Gewittern in der Region und rief die die Gefahrenstufe «gross» aus. In einer Unwetterwarnung hiess es, ein Gewitter der Gefahrenstufe rot bewege sich nach 20 Uhr über das Baselbiet Richtung Osten. Es sei mit Hagel, Starkregen und schweren Sturmböen zu rechnen. Auf der ganzen Alpennordseite herrschte am Abend erhebliche Gefahr durch Gewitter. (sda/lyn)