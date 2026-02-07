wechselnd bewölkt
Commissario Brunetti: Wann nächstes Buch von Donna Leon?

Darum macht Donna Leons Commissario Brunetti weiter Pause 😌

Von der legendären Krimi-Figur aus der Feder der in der Schweiz lebenden Bestsellerautorin soll es auch dieses Jahr kein neues Buch geben.
07.02.2026, 06:4407.02.2026, 06:45

Wie 2025 gibt es auch in diesem Jahr keinen neuen Fall für den kultivierten Kriminalkommissar in Venedig, wie der Diogenes Verlag in Zürich bestätigt.

Die bisherigen 33 Bänden waren praktisch im Jahresrhythmus erschienen, zuletzt 2024 «Feuerprobe». Die ursprüngliche Erscheinungsweise der Bücher jeweils Ende Mai werde nicht fortgesetzt, teilt der Verlag auf Anfrage mit. Es gebe aber ein anderes Leon-Projekt zum Jahresende.

Die gebürtige Amerikanerin mit Schweizer Pass hat versichert, dass die Serie weitergehen soll und ein 34. Fall in Arbeit ist.

Lit.cologne 2024 Special Edition Donna Leon, an American author, is on the stage of the theater of Tanzbrunnen in Cologne, Germany, on October 12, 2024, during the lit.cologne 2024 special edition. co ...
Erfolgsautorin Donna Leon (83).Bild: www.imago-images.de

Leon hat lange in Venedig gelebt, ist aber vor vielen Jahren in der Schweiz gezogen, weil ihr die Touristenscharen in der italienischen Lagunenstadt zu viel wurden.

Was ist der Grund?

Leons Leidenschaft: Barockmusik

«Teurer Guido», schrieb Leon nach dem 30. Fall an ihren fiktiven Helden. «Wir hatten eine wunderbare Zeit miteinander, und ich hoffe, unser Bund hält ein Leben lang.» Er ist in einem Buch mit Anekdoten aus ihrem Leben enthalten, das Diogenes statt eines Brunettis 2025 herausbrachte, «Backstage».

Donna Leon widmet viel Zeit dem von ihr 2012 mitgegründeten Barock-Ensemble Il Pomo d'Oro, wie sie immer betont. Sie ist bei vielen Auftritten dabei und hat preisgekrönte Tonaufnahmen mitfinanziert. «Wenn ich zwischen Bücher schreiben und Musik fördern wählen müsste, wäre die Sache klar: die Musik», sagte sie mal. Nicht auf die Bücher, sondern auf die Aufnahmen des Orchesters sei sie stolz. «Das wird weiter existieren, wenn ich nicht mehr da bin.»

(sda/dpa)

Donna Leon: Menschen ziehen Lügen der Wahrheit vor
Schauspieler Uwe Kockisch im Alter von 81 Jahren gestorben
Wir analysieren den neuen SRF-Krimi
