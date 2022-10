«Das Verblüffendste an diesem für ein globales Publikum gemachten ‹Mad Heidi› ist aber die unangestrengt beiläufige Diversität. Heidi bleibt weiss, aber ‹Goat-Peter› ist schwarz, im Schweizer Volch wie im Widerstand finden sich verschiedene Ethnien sowie kleinwüchsige Menschen in absoluter Selbstverständlichkeit. Dass das weniger auffällt als die angestrengte Diversity bei aktuellen Hochglanzproduktionen hat damit zu tun, dass das trashige Exploitation-Kino schon immer seismografisch funktioniert hat: Gib dem Publikum, was es will. Aber ohne Botschaft.»