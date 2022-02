«Wenn wir das wüssten... Wir haben leider auch keine Glaskugel. Aber jede Menge Zuversicht und Hoffnung. Was wir Ihnen versichern können, ist, dass der Testbetrieb in jedem Fall stattfindet. Inwiefern dann Tests oder Schutzmassnahmen notwendig sind, wissen wir jetzt leider auch noch nicht. Aus diesem Grund müssen Sie aktuell auch (noch) die Frage bezüglich Ihres Corona-Status beantworten. Sollte bis dahin immer noch eine Zertifikats- oder Testpflicht gelten, sind wir davon ebenfalls betroffen. Im Grundsatz gelten zum Zeitpunkt des Testbetriebs die Massnahmen gemäss Bundesrat und Kanton. Darüber hinaus können wir weitere Massnahmen anordnen, an die Sie sich dann ebenfalls halten müssen.»

«Wenn es nach den zahlreichen Leserkommentaren in Medien zu den entsprechenden Artikeln gehen würde, gibt es im besten Fall Wasser und Brot für Sie. Am Sonntag ist es dann sogar mal Vollkornbrot. Seien Sie froh, dass diese Leser nicht im Justizvollzug arbeiten. Effektiv ist es so, dass Sie zwischen Fleisch/Vegetarisch und Halal wählen können. Andere Kostformen bieten wir im Testbetrieb nicht an. Auf Allergien, Unverträglichkeiten und Intoleranzen nehmen wir natürlich Rücksicht. Sie können diese Angaben im Gesundheitsfragebogen machen, den Sie bei einer provisorischen Zusage etwas später erhalten werden.»

«Bei diesem Testbetrieb gibt es nur Gewinner. Als Teilnehmerin oder Teilnehmer können Sie in einer sicheren Umgebung die Erfahrung machen, wie es sich ungefähr für eine real festgenommene Person anfühlen könnte, plötzlich eingesperrt zu sein. Machen Sie selbst den Vergleich zwischen Fiktion aus diversen Serien und der Realität in der Schweiz. Für uns als Betrieb ist es die Gelegenheit, für uns wichtige Prozesse zu testen und gegebenenfalls anpassen zu können, bevor es im April dann wirklich ernst wird.»

Als Künstlernamen wählte Endo Anaconda eine Riesenschlange, der Name seiner Band ist eine «kryptokatholische» Wort-Kombination. 2019 begleiteten wir ihn bei der Entdeckung seines Heimatorts und dessen ersten Besuchs. Ein Bericht über die Reise eines Künstlers zu seinen Wurzeln.

Wo ist der Treffpunkt? In Auswil? Aha, das sei ja sein Heimatort! Da sei er noch gar nie gewesen. Gut, also dann im «Rössli» zu Auswil. Der einzigen Beiz im Ort. Das passe prima. Er wohne ja im Trub hinten in einem Stöckli und seine Freundin lebe unten in Erlinsbach. Da sei Auswil ja fast auf halbem Wege. So beginnt die Geschichte mit Andreas Flückiger. Und er besteht gleich auf dem Du.