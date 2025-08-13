sonnig27°
Wednesday: Auch die 2. Staffel ist rekordverdächtig

Wednesday. (L to R) Moosa Mostafa as Eugene, Jenna Ortega as Wednesday Addams, Georgie Farmer as Ajax, Joy Sunday as Bianca Barclay, Oliver Watson as Kent in episode 203 of Wednesday. Cr. Courtesy of ...
«Wednesday» machte Jenna Ortega über Nacht zum Weltstar.bild: netflix

«Wednesday» hält Netflix-Rekord – mit diesem einfachen Trick

Seit dem 6. August sind die ersten Episoden der Fantasy-Fortsetzung auf Netflix verfügbar, im September erscheint der zweite Teil. Ein kluger Schachzug des Streaming-Dienstes, mit dem die Serie womöglich ihren eigenen Rekord brechen könnte.
13.08.2025, 20:0613.08.2025, 21:16
Michelle Nuhn / watson.de
Mehr «Leben»

«Wednesday», eine Fantasyserie mit den Figuren der beliebten Addams Family-Cartoons von Charles Addams, war bei ihrem Debüt im Jahr 2022 ein Riesenerfolg. Innerhalb kürzester Zeit überholte die Produktion auf der internen Netflix-Rangliste sogar Produktionen wie «Stranger Things». Inzwischen gilt sie als die meistgesehene englischsprachige Serie der Plattform.

Kein Wunder also, dass auch die zweite Staffel sehnlichst von Millionen von Zuschauenden erwartet wurde. Dass diese einen ähnlichen Erfolg wie sein Vorgänger erzielen wird, ist dabei schon fast selbstverständlich.

Inzwischen heisst es, die «Wednesday»-Fortsetzung könne mit einem einfachen Trick sogar seinen eigenen Rekord brechen.

Netflix hält mit «Wednesday» seinen Streaming-Rekord

In der zweiten Staffel kehrt Wednesday Addams für ein weiteres Schuljahr an die Nevermore Academy zurück. Und auch dieses Mal hält das magische Internat wieder ein neues übernatürliches Mysterium für sie bereit. Wie genau das Abenteuer diesmal enden wird, bleibt vorerst jedoch noch abzuwarten.

Ohne sie wäre «Wednesday» ein müder Montag: Jenna Ortega ist das Wunder von Netflix

Netflix veröffentlichte bislang nämlich nur die ersten vier Episoden der Erfolgsserie. Teil zwei und somit auch das Staffelfinale feiert erst am 3. September Premiere. Ein Konzept, das sich nun als kluger Schachzug entpuppt.

So verzeichnet «Wednesday» in den ersten fünf Streaming-Tagen 50 Millionen Aufrufe, berichtet «Variety». Ein Niveau, mit dem man an die Zahlen der ersten Staffel von vor drei Jahren (50,1 Millionen) anknüpft. Wobei diese in den kommenden Wochen sogar noch überschritten werden könnten. Dazu heisst es von dem Branchenblatt:

«Obwohl die ersten beiden Staffeln in Bezug auf die Zuschauerzahlen etwa gleichauf liegen, sollte beachtet werden, dass Staffel 1 mit allen acht Folgen gleichzeitig Premiere feierte, während Staffel 2 mit nur vier Folgen Premiere feierte.»

Damit sahnt Netflix mit der Teilung der zweiten «Wednesday»-Staffel am Ende also doppelt ab. Zum einen werden die bereits verfügbaren Folgen weiterhin «für steigende Zuschauerzahlen sorgen». Zum anderen liefert die Veröffentlichung von Teil zwei mit hoher Wahrscheinlichkeit einen erneuten Boom der Aufrufe.

Review
«Wednesday» – eine Serie, die der ikonischen Figur gerecht wird

«Wednesday»-Fortsetzung stellt Staffel 1 bereits in den Schatten

Egal, wie sich die Zahlen in den kommenden Wochen entwickeln, die zweite Staffel der Fantasy-Serie ist zweifelsohne schon jetzt ein voller Erfolg für den Streaming-Anbieter. Laut aktuellen Zahlen von Netflix hat der erste Teil der Fortsetzung schon jetzt einen nennenswerten Rekord inne.

So hat bisher kein anderer englischsprachiger Inhalt innerhalb einer Woche weltweit mehr Nummer-1-Platzierungen verbuchen können. Insgesamt schaffte es «Wednesday» mit dem ersten Teil der zweiten Staffel 2 gleichzeitig in 91 verschiedenen Ländern auf die begehrte Pole-Position.

2
