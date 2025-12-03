Kassensturz testet Passatas – und lässt «kartonartiges» Globus-Produkt durchfallen

Der «Kassensturz» hat sich dem Thema Tomaten-Passata gewidmet. Eine ausgewählte Jury hat verschiedene Passata-Produkte auf Faktoren wie «Aussehen», «Duft», «Aroma und Geschmack» und «Textur und Abgang» getestet.

Das Ergebnis überrascht, vor allem bei den hinteren Rängen: Ausgerechnet die teuerste Passata, das Produkt «Crispino Classica» von Globus, schneidet am schlechtesten ab – und zwar deutlich.

Die Jury vergibt der Passata gerade mal eine Note von 3,0 und begründet dies mit «kartonartigem, fehlerhaftem und fadem Beigeschmack».

Alle anderen Produkte wurden mindestens mit einer 4,0 bewertet. Auf Anfrage des «Kasstensturz» wollte sich Globus nicht zum Test äussern.

Grundsätzlich hat kein Produkt mit der Note «herausragend» abgeschlossen, am besten schnitten zwei Produkte der Migros ab: die Passta von Longobardi und die «M-Budget»-Passata. Ebenfalls mit «gut» abgeschnitten haben die Produkte von Aldi, Mutti (Coop) und Spar.