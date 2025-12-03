wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Leben
Gesundheit

Kassensturz testet die besten Passatas – Globus-Produkt fällt durch

Kassensturz testet Passatas – und lässt «kartonartiges» Globus-Produkt durchfallen

03.12.2025, 09:5403.12.2025, 09:54

Der «Kassensturz» hat sich dem Thema Tomaten-Passata gewidmet. Eine ausgewählte Jury hat verschiedene Passata-Produkte auf Faktoren wie «Aussehen», «Duft», «Aroma und Geschmack» und «Textur und Abgang» getestet.

Das Ergebnis überrascht, vor allem bei den hinteren Rängen: Ausgerechnet die teuerste Passata, das Produkt «Crispino Classica» von Globus, schneidet am schlechtesten ab – und zwar deutlich.

Die Jury vergibt der Passata gerade mal eine Note von 3,0 und begründet dies mit «kartonartigem, fehlerhaftem und fadem Beigeschmack».

Das sind die Ergebnisse:

1 / 15
Passata-Test
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Alle anderen Produkte wurden mindestens mit einer 4,0 bewertet. Auf Anfrage des «Kasstensturz» wollte sich Globus nicht zum Test äussern.

Grundsätzlich hat kein Produkt mit der Note «herausragend» abgeschlossen, am besten schnitten zwei Produkte der Migros ab: die Passta von Longobardi und die «M-Budget»-Passata. Ebenfalls mit «gut» abgeschnitten haben die Produkte von Aldi, Mutti (Coop) und Spar.

Das ist die Jury
Noémie Bernard: Spitzenköchin
Nadine Ursprung: Fachspezialistin Qualitätssicherung bei Oswald Nahrungsmittel
Bernadette Lisibach: Spitzenköchin
Antonio Colaianni: Spitzenkoch
Rudi Bindella: Gastronom und Geschäftsführer Bindella Unternehmungen

Mehr «Kassensturz»-Tests:

Der Kassensturz hat Elektro-Zahnbürsten getestet – das Resultat überrascht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die besten Sekundenkleber
1 / 15
Das sind die besten Sekundenkleber
quelle: kassensturz
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Herzigsten Szenen Der Srf-doku «Der Wald Als Schulzimmer»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Ihre Gage ist zu gering: Schauspielerin steigt bei «Star Wars»-Serie aus
Eine Schauspielerin aus «Ahsoka» zieht vor Staffel zwei unfreiwillig die Reissleine: Ihre Lebensumstände in Verbindung mit einer zu geringen Gage lassen eine Beteiligung nicht zu.
Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der «Star Wars»-Serie «Ahsoka» stehen kurz bevor, doch eine Schauspielerin wird darin nicht mehr zu sehen sein. Claudia Black, die in Staffel eins als Hexe Klothow aus der düsteren Dathomir-Sippe auftrat, zieht sich aus der Produktion zurück.
Zur Story