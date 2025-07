Der US-Fernsehsender hat verkündet, dass Colberts Late-Night-Show im Mai 2026 enden wird. Bild: keystone

Stephen Colbert schiesst gegen Trump: «Sie können mich mal»

Mehr «Leben»

US-Satiriker Stephen Colbert hat in seiner Late-Night-Show mit gewohnt scharfem Humor auf eine abfällige Bemerkung Donald Trumps reagiert.

Der US-Präsident hatte nach der Ankündigung, dass Colberts Show abgesetzt werde, auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social geschrieben: «Ich liebe es total, dass Colbert gefeuert worden ist. Sein Talent war noch kleiner als seine Einschaltquoten». Colbert sagte dazu in seiner Show: «Wie können Sie es wagen, mein Herr? Könnte ein talentloser Mann den folgenden satirischen Witz verfassen? Sie können mich mal.»

Der US-Präsident Donald Trump hat bekannt gegeben, dass Stephen Colberts Show abgesetzt wird. Bild: keystone

Der US-Sender CBS hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass «The Late Show with Stephen Colbert» im Mai 2026 enden werde. Der für seinen bissigen Humor bekannte Satiriker Colbert sei unersetzlich, teilte der Sender mit, daher werde die Show komplett eingestellt. Es handle sich um eine «rein finanzielle Entscheidung» angesichts der harten Konkurrenz im Late-Night-TV. «Sie hängt nicht mit Zuschauerzahlen, Inhalten oder Vorgängen im Unternehmen zusammen», betonte CBS.

CBS-Mutterkonzern unter Druck

Die Absetzung der Colbert-Show fällt in eine Phase, in der der CBS-Mutterkonzern Paramount unter Druck steht. Trump hatte dem CBS-Magazin «60 Minutes» im vergangenen Jahr vorgeworfen, ein Interview mit seiner Rivalin Kamala Harris so geschnitten zu haben, dass eine schwache Antwort kaschiert werde. «60 Minutes» bestritt dies und veröffentlichte ein Transkript.

Obwohl Medienrechtsexperten Paramount in einer starken Position sahen, willigte der Konzern in einen Vergleich über 16 Millionen Dollar ein. Paramount ist derzeit auf die Zustimmung der US-Regierung zu einem länger verhandelten Eigentümerwechsel angewiesen. Colbert kommentierte den Vergleich in seiner Sendung als «eine grosse fette Schmiergeldzahlung».

Auch Jon Stewart äussert sich zur Absetzung seines Kollegen

Colbert erhielt nach der Bekanntgabe prominente Unterstützung, darunter von Kollege Jimmy Kimmel, der seit 2003 «Jimmy Kimmel Live!» bei ABC moderiert. Komiker Jon Stewart teilte in «The Daily Show» mit dem Publikum seine Sicht auf die Gründe für die Absetzung:

Jimmy Kimmel ist Host der Late Night Show «Jimmy Kimmel Live». Bild: keystone

«Ich glaube, die Antwort liegt in der Angst und dem vorauseilenden Gehorsam, der in diesem Moment alle Institutionen Amerikas im Griff hat.» Dies sei nicht der Moment, um nachzugeben. «Ich gebe nicht nach. Ich gehe nirgendwohin – glaube ich», witzelte Stewart.

Die in Amerika beliebten Late-Night-Shows gelten seit der Wahl Trumps zum Präsidenten als mächtiges Format, um dem Rechtspopulismus des Präsidenten zu begegnen. Während traditionelle Medienformate bei der Berichterstattung über Trump wegen seiner vielen Unwahrheiten und Verzerrungen der Realität an ihre Grenzen stossen können, setzen die Comedy-Talker ihm bissigen Spott entgegen, der Trump vor dem Publikum der Lächerlichkeit preisgibt. (sda/dpa)