Die meisten Nominationen:

1. Succession (HBO): 27 Nominationen

2. The Last of Us (HBO): 24 Nominationen

3. The White Lotus (HBO): 23 Nominationen

4. Ted Lasso (Apple TV+): 21 Nominationen

5. The Marvelous Mrs. Maisel (Prime): 14 Nominationen

6. The Bear (FX): 13 Nominationen

6. Beef (Netflix): 13 Nominationen

6. Dahmer (Netflix): 13 Nominationen

9. Wednesday (Netflix): 12 Nominationen

10. Barry (HBO): 11 Nominationen

10. Only Murders in the Building (Hulu): 11 Nominationen