Lonely Penguin: Pinguin aus Doku von 2007 geht auf Social Media viral

22.01.2026, 13:3922.01.2026, 13:44

Wird ein einsamer Pinguin, der begleitet von Werner Herzogs melancholisch-rauer Stimme durch die Antarktis wandert, zum Sinnbild der jüngsten Krisen? Auf der Plattform Instagram mehren sich Videos mit einem Ausschnitt aus Herzogs Dokumentation «Begegnungen am Ende der Welt» von 2007.

Lonely Pinguin Trend
Der Pinguin watschelt ganz alleine auf dem Schnee von seinen Freudnen davon.Bild: screenshot/youtube

Zu sehen ist ein Pinguin, der nicht mit seinen Artgenossen Richtung Wasser wandelt – sondern alleine in Richtung der weit entfernten Berge zieht. «But why?», aber warum, fragt Herzog eindringlich.

Video: YouTube/krisandmaxi

Bei Instagram findet sich der Ausschnitt unter anderem mit der Aussage: «Wie könnte ich jemals aufgeben, wenn ich weiss, dass der Pinguin es nie getan hat?». Die bearbeiteten Videos wurden bis Donnerstagmittag millionenfach angeklickt.

Warum der Pinguin plötzlich wieder die Runde macht, ist nicht klar. Die Kommentare reichen von Mitgefühl und Traurigkeit bis zum Verständnis dafür, alleine wegzulaufen. Ein Bezug zum Grönlandkonflikt zwischen den USA und den europäischen Nato-Staaten mag das Gefühl herstellen, aber nicht die Örtlichkeit: Pinguine leben nicht auf der Nordhalbkugel. (sda/dpa)

