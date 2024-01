Wir konnten es auch kaum glauben, aber ja, das sind wirklich Tattoos

Schlechte Tattoos gibt es ja genug. Egal, ob schlecht gestochen oder ungewöhnliche Motive, in den sozialen Medien schwappt uns eine schier unendliche Masse an Trash-Tattoos entgegen. Es sind so viele, dass dabei fast vergessen geht, wie viele wahre Kunstwerke es doch gibt. Ganz besonders ansehnlich sind 3D-Tattoos.

Besser kann eine Narbe nicht in ein Tattoo eingearbeitet werden.

Wenn das Tattoo realistischer ist als das Original.

Das kann doch kein Tattoo sein ...

Doch, tatsächlich! 😧

Kinder werden dieses hassen.

Wirkt geradezu lebendig.

Der Beweis, wie wichtig die Farbe Weiss für eine Tattoo sein kann.

Es ist so echt, wir möchten es streicheln.

Der Schatten ist schlicht und einfach perfekt.

Die Frage ist natürlich, wie das in 5–10 Jahren aussehen wird.

So wird ein Schriftzug alles andere als 0815.

Wir hoffen, das Tattoo ist nicht auf dem Hintern.

Wirkt vielleicht nicht ganz sooo speziell, aber …

… sieht auch noch bei gebogenem Arm fantastisch aus.

Muss eine Art Schocktherapie sein.

Sieht sogar noch so aus, als ob es im Wasser ist.

Wir sind ein bisschen verwirrt. 😵‍💫

Jetzt sind wir noch «verwirrterer».

Es ist fast wie ein 2-in-1-Tattoo.

Da erschrickt man ja jedes Mal, wenn man draufschaut.

Klein, aber fein!

Wir sehen richtig, wie zerknittert der Schein ist.

Da erschrickt wohl jemand, der es noch nie gesehen hat.

Damit du die Medizin immer dabei hast.

Hoffen wir, dass sich der Schatten des Tattoos länger hält als der Reiter.

Wir wissen auch nicht, was davon Tattoo ist und was nicht.

Aber wir sehen hier wohl noch die Creme auf dem Tattoo.

Verrückt, was heute möglich ist.

Dieses Tattoo geht gleich doppelt unter die Haut.

Weil ein Tattoo länger hält als ein Sticker.

