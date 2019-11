Welcher Schweizer Song ist der BESTE der letzten 10 Jahre?

User unser im Internet, geheiligt werden deine Kommentare ... So. Genug der Schmeichelei. Die watson-Community mag zwar leicht sektiererische Züge haben, aber sonst sind wir doch ziemlich frei denkende Menschen, die Dogmen eher doof finden. Und um dies zünftig zu zelebrieren, gibt es User unser , ein Frage-Format, mit dem wir euch die lustigsten, absurdesten, bösesten und rührendsten Antworten entlocken wollen – damit wir alle einen schönen Tag haben. ... denn dein ist die Kommentarspalte und die Lustigkeit und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

team watson

Damals, als wir beim Fernsehen die Werbung noch nicht einfach spulen konnten, flimmerte eine Sendung durch die Schweizer Wohnzimmer, die vielleicht, wir nehmen es an für Diskussionen am Stubetisch gesorgt hat.

Zugegeben, alle drei Möglichkeiten wären denkbar gewesen, gemeint ist aber: «Die grössten Schweizer Hits»! Und nun, zehn Jahre nach der letzten Ausgabe, soll das Format einmalig am Samstagabend, 23. November, zurückkehren. Schon bald also stimmt das Publikum ab, welcher der folgenden fünf Songs DER GRÖSSTE SCHWEIZER HIT der letzten zehn Jahre sein soll. Die Nominierten sind:

Da schaut man sich also diese im Vorfeld von einer Expertenjury ausgewählte Top 5 an und hat einen unvermeidbaren ersten Gedankenreflex: Das sollen unsere besten Werke der letzten 10 Jahre sein? ... Wirklich?

Ich meine ... der «Bachelor»-Titelsong??

Eine Blitzumfrage in der Redaktion hat bereits folgende zusätzliche Nominierungen ergeben:

«‹Gang jetz› von Dabu Fantastic. Sehr wahrer Text. Die Welt und das Leben haben so unendlich viel zu bieten. Wenn man immer nur das macht, was man schon immer machte oder konnte, verpasst man sooo viel. Ich wünsche euch allen diese Stimme im Kopf aus dem Song. Und noch viel mehr: Dass ihr auf sie hört. Auch wenn das bedeutet, dass ihr sie immer wieder hören werdet.»

«Meiner. Because 17.5 MILLION FUCKING VIEWS AND COUNTING, MOTHERFUCKERS.»