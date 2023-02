Ralf Meile:

«Meine Freundin und ich zogen zusammen und zügelten den ganzen Tag fast alle Möbel aus ihrer Wohnung, die sich im 4. Stock ohne Lift befand. Entsprechend geschlaucht war ich. Am nächsten Tag musste sie arbeiten und ich meine Wohnung räumen – also ab nach Hause für eine letzte Nacht dort. Beim Betreten des Lifts fiel mir dummerweise mein Wohnungsschlüssel aus der Hand. Wie in Trance sah ich ihm dabei zu, wie er hin und her hüpfte, um schliesslich im schmalen Schlitz zwischen Lifttüre und Boden zu verschwinden. Also umkehren, die bereits schlafende Freundin wecken, bei ihr übernachten und am nächsten Morgen früh raus, um den Hauswart meiner Wohnung abzufangen. Ich war überrascht, als er sagte, das sei schon vielen passiert mit dem Schlüssel und dem Schlitz. Aber so wusste er wenigstens sofort, was zu tun ist und dem Zügeltag stand nichts mehr im Weg.»