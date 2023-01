Für tot erklärter Ex von Tiger-King-Star Baskin soll leben – und niemand hat davon gewusst

Zu der so oder so schon kuriosen Netflix-Serie Tiger King gesellt sich eine weitere Komponente hinzu: Don Lewis, Ex-Mann von Hauptprotagonistin und Tierrechtsaktivistin Carole Baskin, soll in Costa Rica lebend gefunden worden sein.

«The Last Of Us» – Gewinne eine Reise in die USA zum Start der Serie auf Sky Show

Neuseelands Ministerpräsidentin kündigt Rücktritt an – «nicht mehr genug im Tank»

Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern hat überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Bereits in zweieinhalb Wochen, am 7. Februar, werde sie ihr Amt aufgeben, sagte die 42-Jährige am Donnerstag unter Tränen. «Ich weiss, was man für diesen Job braucht, und ich weiss, dass ich nicht mehr genug im Tank habe. Es ist so einfach», begründete sie ihre Entscheidung bei ihrer ersten Pressekonferenz in diesem Jahr. «Wir alle geben, solange wir geben können, und dann ist es vorbei. Und für mich ist es nun an der Zeit.»