Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo veröffentlichen seltenes Familienfoto

Georgina Rodríguez steht seit ihrer Beziehung mit Cristiano Ronaldo in der Öffentlichkeit. Dabei teilt sie hin und wieder gemeinsame Fotos mit dem Fussballstar. Und auch jetzt dürfen Fans einen Blick in das Leben des weltberühmtes Paares werfen.

Mit ihrem Partner Cristiano Ronaldo hat Georgina Rodríguez mittlerweile zwei gemeinsame Kinder: die Töchter Alana und Bella. Zudem ist der Fussballstar Vater von Sohn Cristiano Ronaldo Jr. und den Zwillingen Mateo und Eva. Mit ihnen zusammen präsentiert sich die 28-Jährige auch gerne mal auf Social Media.

«Mein Leben»

So auch jetzt wieder: In einem neuen Instagram-Post teilt das Model gleich sechs Schnappschüsse, offenbar aufgenommen im Inneren eines Flugzeugs. Die Fotos zeigen die Familie von Rodriguez und Ronaldo. Bella, das jüngste Mitglied der Rasselbande, hält die Mutter im Arm, gibt ihr auf einer weiteren Aufnahme zudem ein Fläschchen. «Mein Leben», schreibt die gebürtige Spanierin dazu und ziert den Beitrag mit einem roten Herz-Emoji.

Bella Esmeralda, wie sie mit ganzem Namen heisst, kam am 18. April dieses Jahres auf die Welt. Doch die Freude über ihre Geburt wurde überschattet. Denn eigentlich war Rodríguez mit Zwillingen schwanger gewesen. Am Tag der Entbindung erklärten die Eltern in einem Statement, dass Bellas Geschwisterchen gestorben sei. Es wäre ein Junge gewesen. «Es ist der grösste Schmerz, den Eltern fühlen können», hiess es in dem Statement des Paares.

Alana, ihre erste gemeinsame Tochter, ist mittlerweile vier Jahre alt. Der Torjäger wurde 2010 das erste Mal Vater. Für Cristiano Ronaldo Jr. habe er das alleinige Sorgerecht, gab er damals bekannt. Die Identität der Mutter wurde bis heute nicht publik. Im Juni 2017 folgten die Zwillinge, sie sollen von einer Leihmutter ausgetragen worden sein. Seit 2016 ist er mit Georgina Rodríguez liiert.

