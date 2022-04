«Der grösste Schmerz»: Cristiano Ronaldo trauert um ungeborenen Sohn

View this post on Instagram

Der Tochter scheint es gut zu gehen, denn «nur die Geburt unseres kleinen Mädchens gibt uns die Kraft, diesen Moment mit etwas Hoffnung und Glück zu leben», erklärt der Fussballer weiter und dankt «den Ärzten und Krankenschwestern für ihre Fürsorge und Unterstützung». Zum Schluss wendet er sich an seinen toten Sohn, schreibt: «Unser kleiner Junge, du bist unser Engel. Wir werden dich immer lieben.»

Das Paar hatte angekündigt, dass die Zwillinge im Frühjahr zur Welt kommen sollen. Ob es nun vor, während oder nach der Entbindung zu Komplikationen kam und was genau zum Tod des Jungen führte, geht aus dem Statement nicht hervor.

«In tiefer Trauer müssen wir den Tod unseres Sohnes bekannt geben. Es ist der grösste Schmerz, den Eltern empfinden können», schreibt Cristiano Ronaldo in einem Statement bei Instagram . Er und seine Familie seien «erschüttert von diesem Verlust und bitten um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit».

Ende Oktober 2021 hatten Cristiano Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodriguez verkündet, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Wenig später verriet das Paar, dass es Zwillinge werden – ein Junge und ein Mädchen. Doch nun wendet sich der Fussballstar mit traurigen Nachrichten an seine Fans: Eines der Babys ist gestorben.

