Das sind die 17 besten Komödien überhaupt – Ändere meine Meinung!

Es ist der Abend nach einem anstrengenden Arbeitstag und du willst einfach nur noch abschalten. Also stellst du Netflix ein. Eine Komödie, bei der du nicht viel überlegen musst, ist jetzt genau das Richtige. Du scrollst und scrollst, aber nichts spricht dich an. Du gibst schon fast auf, als du auf diese Liste hier stösst.

Also: abschalten, lachen und geniessen.

«Natürlich Blond»

Fangen wir an mit einem Komödien-Klassiker aus den 2000er Jahren: «Natürlich Blond». Reese Witherspoon spielt Elle Woods; eine junge Frau, die nur studiert und Anwältin werden will, um die Liebe ihres Lebens zurückzugewinnen. Sie wird von allen ständig unterschätzt, weil sie die Farbe Pink gerne mag und nicht so aussieht wie die anderen Studierenden. Schnell aber beweist sie, dass sie mindestens so gut wie alle anderen ist.

Der erste und zweite Teil von «Natürlich Blond» (es gibt noch einen dritten) sind auf Netflix verfügbar.

«Pitch Perfect»

Beca ist neu auf dem College und will nichts anderes, als ihren eigenen Weg gehen, als sie unerwartet einer A-Capella-Gesangsgruppe beitritt. Gemeinsam mit den anderen Mädels der Gruppe versucht sie das Image der ‹Bellas›, welches in letzter Zeit sehr gelitten hat, wieder auf Vordermann zu bringen.

Alle drei Teile von «Pitch Perfect» sind auf Netflix verfügbar.

«Crazy Rich Asians»

Rachel Chu ist eine Professorin in New York City. Ihr Freund Nick Young bittet sie, mit nach Singapur zur Hochzeit seines Cousins zu kommen. Dort findet sie heraus, dass seine Familie steinreich ist, was zu Komplikationen führt. Gerade Nicks Mutter hat sehr konkrete Vorstellungen davon, wer ihren Sohn heiraten soll, und Rachel ist es bestimmt nicht.

Der Film kann auf Netflix geschaut werden.

«21 Jump Street»

Channing Tatum und Jonah Hill spielen zwei Undercover Polizisten, die eine Schule infiltrieren müssen, weil dort mit einer neuen Droge gedealt wird.

«21 Jump Street» ist auf Netflix verfügbar.

«Crazy, Stupid, Love»

Steve Carell spielt Cal Weaver, welcher von seiner Frau verlassen wird. Schnell stellt er fest, dass er ziemlich mies im Dating ist und bekommt Hilfe vom gutaussehenden Jacob (gespielt von Ryan Gosling).

Die romantische Komödie ist auf Netflix.

«Der Diktator»

Der Diktator (gespielt von Sacha Baron Cohen) möchte an seinem Regime festhalten. Er reist in die USA, um der UNO die Vorzüge seiner Regierung aufzuzeigen.

Bei Netflix kann «Der Diktator» geschaut werden.

«Hangover»

Eine Gruppe von Freunden fährt nach Las Vegas, um einen Junggesellenabschied zu feiern. Am nächsten Morgen haben alle einen so üblen Kater, dass sich keiner mehr an die Nacht erinnern kann. Stück für Stück versuchen sie zusammenzusetzen, was im Suff passiert ist.

«Hangover» Teil 1 und 2 sind auf Netflix.

«Girls Trip»

Mit «Girls Trip» kommt das weibliche Pendant zu «Hangover»: Vier Freundinnen gehen in New Orleans feiern und schlagen ordentlich über die Stränge. Mit Jada Pinkett Smith und Queen Latifah.

«Girls Trip» kann auf Amazon und Apple TV gekauft oder gestreamt werden.

«Bad Teacher»

Cameron Diaz spielt die wohl schlechteste Lehrerin der Welt. Wenn sie nicht trinkt, hat sie einen Kater und kümmert sich null um ihre Schülerinnen und Schüler. Doch das soll sich alles ändern, wenn sie erfährt, dass die Lehrperson mit den besten Testresultaten einen Bonus erhält.

Den Bonus will sie, damit sie sich eine Brustvergrösserung leisten kann, um den neuen Lehrer-Kollegen an der Schule zu verführen.

«Bad Teacher» kann auf Netflix angeschaut werden.

«Ted»

Der zum Leben erwachte Teddybär Ted hat einen schlechten Einfluss auf seinen menschlichen Begleiter John: Ted trinkt, kifft und flucht. Ausserdem versucht er John am Erwachsenwerden zu hindern. Johns Freundin passt die enge Beziehung der beiden allerdings nicht. Sie möchte nicht, dass Ted eine solche grosse Rolle in ihrer und Johns Beziehung spielt.

«Ted» ist auf Amazon verfügbar, «Ted 2» auf Netflix.

«School of Rock»

Musiker Dewey Finn (gespielt von Jack Black) wird von seiner Band herausgeworfen. Verschuldet nimmt er einen Job an einer Schule als Musiklehrer an. Schnell erkennt er das musikalische Potenzial seiner Schülerinnen und Schüler und versucht heimlich mit diesen an einem lokalen Rockband-Contest teilzunehmen.

«School of Rock» ist aktuell auf keinem Streaming-Dienst verfügbar, kann aber auf Google Play und Apple TV gekauft oder geliehen werden.

«Wir sind die Millers»

Ein kleiner Drogendealer wird eines Tages überfallen und gerät so in Schulden. Um diese wieder gutzumachen, soll er für seinen Chef nach Mexiko fahren, um eine Drogenlieferung zurück in die USA zu schmuggeln. Weil er Angst hat, an der Grenze verdächtig zu wirken, engagiert er kurzerhand drei flüchtige Bekannte, die sich als seine Familie ausgeben. Als ‹normale› Familie getarnt, soll der Drogenschmuggel ein leichtes werden.

«Wir sind die Millers» kann auf Netflix gestreamt werden.

«Mean Girls»

Die Teenie-Komödie handelt von Cady, die zum ersten Mal in Amerika zur Schule geht. Sie freundet sich nicht nur mit zwei Aussenseitern an, sondern ist auch sehr fasziniert von der beliebtesten und gemeinsten Mädelsclique der Schule.

«Mean Girls» (auf Deutsch: «Girls Club – Vorsicht bissig!») ist auf Amazon Prime verfügbar.

«Coming to America»

Eddie Murphy spielt in «Coming to America» (deutscher Titel: «Der Prinz aus Zamunda») einen afrikanischen Prinzen, der nach New York City reist, um eine Frau zu finden. Dabei sind ihm keine Mühen zu gross.

«Coming to America» ist auf Netflix verfügbar.

«Superbad»

Michael Cera und Jonah Hill spielen zwei beste Freunde, die Aussenseiter sind und sich in den Kopf gesetzt haben, das zu ändern.

«Superbad» kann auf Netflix geschaut werden.

«Miss Undercover»

Sandra Bullock arbeitet in «Miss Undercover» für die Polizei. Für ihren Job muss sie sich bei einer Miss-Wahl einschleusen und so tun, als wäre sie eine der Teilnehmerinnen.

«Miss Undercover» sowie auch die Fortsetzung sind auf Netflix verfügbar.

«House Party»

Kid hat Hausarrest. Er möchte aber zur ‹Party des Jahres› gehen und schleicht sich aus dem Haus. Doch nur schon bis er die Party erreicht, passieren viele Dinge und der Weg erweist sich schwerer als gedacht.

Der Film aus den 90er-Jahren kann auf Amazon gekauft oder ausgeliehen werden.