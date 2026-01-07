recht sonnig-3°
Südamerika

Kolumbien: Tausende Menschen feiern farbenfrohen Karneval

Revelers parade through the streets during the Black and White Carnival, recognized by UNESCO as Intangible Cultural Heritage, in Pasto, Colombia, Tuesday, Jan. 6, 2026. (AP Photo/Ivan Valencia) Colom ...
Mit Musik und bunten Wagen zogen sie durch die Strassen von Pasto im Department Nariño.Bild: keystone

Tausende Menschen feiern farbenfrohen Karneval in Kolumbien

07.01.2026, 13:4807.01.2026, 13:48

Tausende Menschen haben im Südwesten von Kolumbien den sogenannten Karneval der Schwarzen und Weissen gefeiert. Mit Musik und bunten Wagen zogen sie durch die Strassen von Pasto im Department Nariño. Die von örtlichen Kunsthandwerkern gestalteten Aufbauten zeigten Tiere, historische Figuren oder Fabelwesen. Als Sieger wurde ein Wagen mit dem Titel «Die unbezwingbare Kriegerin» gewählt, der eine Frau mit Kopfschmuck und mehreren Raubkatzen zeigt.

Revelers partake in the Black and White Carnival, recognized by UNESCO as Intangible Cultural Heritage, in Pasto, Colombia, Tuesday, Jan. 6, 2026. (AP Photo/Ivan Valencia) Colombia Carnival
Schwarz und Weiss sollen die Gleichheit aller Menschen über die ethnischen Grenzen hinweg symbolisieren.Bild: keystone

Der «Karneval der Schwarzen und Weissen» ist nach den Feierlichkeiten in Barranquilla an der Karibikküste der grösste Karneval in Kolumbien. Am ersten Tag schminken sich die Menschen mit schwarzer Farbe, am zweiten Tag färben sie ihre Gesichter mit Talkumpuder weiss. Das soll die Gleichheit aller Menschen über die ethnischen Grenzen hinweg symbolisieren. Der Karneval wurde 2009 von der Unesco als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. (sda/dpa)

