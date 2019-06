Leben

Bild: zoological society london

Tierische Party: Homosexuelles Pinguin-Paar feiert Pride im Londoner Zoo

Es ist eine besondere Zeit – der Monat Juni steht im Zeichen der LGBT-Szene, die weltweit ihre sexuelle Identität feiert – und an den Stonewall-Aufstand Ende Juni 1969 erinnert. Am 5. Juli hält London dann eine grosse Pride-Parade.

Und auch der Londoner Zoo hat für das erste Wochenende im Juli eine (tierische) Party – für Besucher und Bewohner –geplant.

Im Pinguin-Gehege prangt schon jetzt ein Banner mit der Aufschrift: «Manche Pinguine sind schwul. Kommt drüber weg!»

Der Grund: Hier lebt das berühmte Humboldt-Pinguin-Pärchen Ronnie und Reggie. Die beiden Männchen sind seit 2014 zusammen – und haben auch schon gemeinsam ein Ei adoptiert, das von einem anderen Pinguin-Pärchen verstossen wurde.

In einem Statement schreibt der Zoo von Ronnie und Reggies Liebesgeschichte: Die beiden haben das Küken gemeinsam grossgezogen, bis es das Nest verlassen hat. Und auch heute noch haben sie eine starke Partnerschaft – und kuscheln miteinander in ihren Nest-Boxen.

Bild: zoological society london

Das gleichgeschlechtliche Pinguin-Paar im Londoner Zoo ist nicht allein: Die beiden leben mit 91 weiteren Pinguinen zusammen – einschliesslich zwei weiterer homosexueller Paare: Nadja und Zimmer sowie Dev und Martin. Während des Pride Month im vergangenen Jahr gab es Nachwuchs: Der kleine Pinguin Rainbow (zu Deutsch Regenbogen) ist zu Ehren der LGBT-Community benannt.

Besucher des Zoos können an dem Wochenende im Juli bei verschiedenen Aktionen mehr über gleichgeschlechtliche Paare in der Tierwelt lernen. Homosexualität bei Pinguinen soll zum Beispiel gar nicht so selten sein.

(aj)

