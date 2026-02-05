Video: watson/lucas zollinger

Seltene Riesenqualle gefilmt – sie wird so gross wie ein Bus

Eine Expedition vor der Küste Argentiniens hat eine extrem seltene Riesenqualle gefilmt. Der Tiefsee-Fund zeigt, wie wenig wir über die verborgenen Welten der Ozeane wissen.

Tim Kröplin / watson.de

So richtig erschlossen sind die Untiefen der Ozeane bisher nicht. Nicht umsonst bieten sie viel Stoff für fantastische Erzählungen. Wohl am populärsten: «20'000 Meilen unter dem Meer» von Jules Verne. Seit dem 18. Jahrhundert hat sich aber einiges getan, viele Tiefsee-Lebewesen sind etwa bekannt, nur zeigen sich diese selten.

Insofern ist der Fund einer Expeditionsgruppe in Argentinien durchaus herausragend. Sie ist auf eine besonders seltene Qualle gestossen und hat sie via Kamera festgehalten.

Schon der Name verrät: Diese Qualle ist gigantisch

Die Rede ist von der Stygiomedusa gigantea, auch bekannt als Riesenphantomqualle. Forscherinnen und Forscher des Schmidt Ocean Institute haben sie in 250 Metern Tiefe gefilmt. Ihr Name ist Programm. Ihr Schirm kann den Durchmesser von bis zu einem Meter erreichen, ihre vier Arme wiederum bis zu zehn Meter lang werden.

Das Team hat die Qualle bei einer Forschungstour entlang der gesamten Küstenlinie von Buenos Aires bis zum Küstengebiet nahe Feuerland entdeckt. Die Forscherinnen und Forscher dokumentierten das grösste bekannte Korallenriff der Weltmeere mit 28 mutmasslich neuen Arten, darunter Würmer, Korallen, Seeigel, Meeresschnecken und Seeanemonen.

Tiefsee-Expedition: Es gibt viel zu entdecken

«Wir hatten nicht mit einer so hohen Artenvielfalt in der argentinischen Tiefsee gerechnet und sind begeistert, sie so voller Leben zu sehen», sagte die leitende Wissenschaftlerin der Expedition, María Emilia Bravo von der Universität Buenos Aires und CONICET in einer Pressemitteilung.

Es sei unglaublich gewesen, die gesamte Artenvielfalt, die Ökosystemfunktionen und die Vernetzung dieses Zusammenspiels zu erkunden. «Wir haben ein Fenster zur Biodiversität unseres Landes geöffnet und dabei festgestellt, dass es noch so viele weitere zu entdecken gibt», sagt Bravo.

Das Korallenriff sei fast so gross wie der Vatikan. Laut Forscherinnen und Forscher erstreckt es sich über den gesamten Südwestatlantik, wobei der grösste Teil an der Küste Argentiniens liegt. Das gesamte Ausmass des Gebiets entdeckten die Forschern aber erst während ihrer Expedition. Der Fund der Riesenquallen ist schon mal spektakulär.