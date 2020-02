Leben

TV

Göläs voller Körpereinsatz für die «Voice of Switzerland»-Talente



Gölä und Co mit vollem Körpereinsatz im Kampf um die «Voice of Switzerland»-Talente

Video: other_external/zvg

Wer schnappt sich die besten Talents? In der fünften Folge von THE VOICE OF SWITZERLAND kämpfen die Coaches unerbittlich um weitere Gesangstalente in ihren Teams. Denn die Talents haben es in sich! Mit vollem (Körper-)Einsatz setzen sie sich für ihren grossen Traum ein.

So auch ein Talent aus dem Tessin, das nicht nur mit der Stimme, sondern auch mit akrobatischen Einlagen überzeugt. Oder ein Zürcher Talent, das mit einer italienischen Ballade das Publikum zum Schmelzen bringt und beim Kid Rock Song «All summer long» schunkelt die komplette Jury mit.

Mit allen Mitteln wie Videobotschaften von Sido oder einem Rosenteppich bezirzt DJ Antoine auch in dieser Folge die Talents, während die Büetzer Buebe mit ihrer kernigen Art und ihrem losen Mundwerk zu überzeugen versuchen. Anna und Noah behalten stets die Contenance und gewinnen die Talents mit ihrem musikalischen Know-how für sich.

Voice of Switzerland – so war die Folge 2 Video: other_external/zvg

Abonniere unseren Newsletter