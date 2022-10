ZDF nimmt «Markus Lanz» kurzfristig aus dem Programm

Kürzlich erhielt Lanz einen weiteren Preis: den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten, den Blauen Panther. «Markus Lanz ist ein kluger, hartnäckiger und immer akribisch vorbereiteter Talkmaster», hatte Markus Söder vorab zu der Entscheidung gesagt. Und: Mit seiner Sendung bringe er seinem Publikum komplexe Debatten und Themenlagen verständlich und unterhaltsam nahe. So habe er «eine einzigartige Stellung in der deutschen Fernsehlandschaft erreicht».

Markus Lanz moderiert die nach ihm benannte Talkshow seit 2008. Seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 ist kein Publikum im Studio. Dabei soll es in Zukunft auch bleiben, wie im März 2022 entschieden wurde. 2021 bekam die Sendung den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie «Beste Information».

Es sei «der erste krankheitsbedingte Ausfall nach 1729 ‹Markus Lanz›-Sendungen», heisst es in der Mitteilung weiter. Man hoffe auf das Verständnis der Zuschauerinnen und Zuschauer und sei «frohen Mutes, dass unser Moderator morgen wieder bei Stimme ist».

Für 0 Uhr war die neue Ausgabe von «Markus Lanz» geplant – doch kurz vorher nahm das ZDF sie wieder aus dem Programm. «Die Sendung mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck muss leider entfallen», teilte die TV-Produktionsgesellschaft der Talkshow, Mhoch2, am Mittwochabend um kurz vor 22 Uhr mit. Der Grund: «Erkältungssymptome und Heiserkeit» beim Gastgeber.

An diesem Mittwoch sollte der Moderator nur einen Gast im Studio haben: Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck. Mit dem Grünen-Politiker wollte er über aktuelle Themen wie die Sicherung der Energieversorgung, die Strom- und Gaspreise, den Weiterbetrieb der AKWs und den geplanten Hamburger Hafendeal mit China sprechen.

Markus Lanz spricht jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag am späten Abend mit Gästen aus unterschiedlichen Bereichen über unterschiedliche Themen. Dabei kann es etwa um politisch Aktuelles oder gesellschaftlich Relevantes gehen.

Am Mittwoch sollte der deutschen Moderator eigentlich Vizekanzler Robert Habeck im Studio begrüssen. Doch die neue Ausgabe von «Markus Lanz» wurde gestrichen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Israel will wegen «Geheimnissen» keine Waffen liefern + Selenskyj: «Beispielloser Terror»

Maxime, ausländischer Kämpfer in der Ukraine: «Wir operieren hinter der feindlichen Front»

Jahrhundertfigur Alice Schwarzer wird 80 – und bereut etwas Grundlegendes

Sie gilt als Hexe oder Heilige, mit menschlichem Mass scheint man ihr nicht beizukommen. Alice Schwarzer kämpft gegen Prostitution, Frauenhandel, den politischen Islam. In wenigen Wochen feiert die Initiantin der westlichen Frauenbewegung ihren 80. Geburtstag – und verrät im Gespräch, was sie heute anders machen würde.

Alice Schwarzer, im Dezember werden Sie 80 Jahre, und Sie sind kein bisschen leiser. Wem oder was verdanken Sie eigentlich Ihren ewig jugendlichen Kampfgeist?

Man ist ja nicht, nur weil man 80 wird, plötzlich ein anderer Mensch. Ich erinnere mich an den sehr wahren Satz von Sartre: «Alt ist man immer nur für die anderen.» Innerlich ist man derselbe Mensch wie vor 20 oder 40 oder 60 Jahren. Aber zu Ihrer Frage: Woher habe ich das? Das habe ich früh geübt. Ich bin ja bei den Grosseltern aufgewachsen. Und meine Grossmutter war zwar öffentlich sehr schüchtern, aber innerhäuslich tonangebend. Sie hat die Nazis gehasst. In zwölf Jahren nicht einmal Heil Hitler gesagt - darauf war sie stolz- und Zwangsarbeiter durchgefüttert, das fand sie selbstverständlich.