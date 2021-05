Leben

«Friends: The Reunion» – Jennifer Aniston verrät Startdatum



Es ist so weit, die «Friends»-Reunion hat endlich einen Starttermin! Und er ist bald!

«Friends» ging damals, 2004, nach 236 Episoden und zehn Staffeln zu Ende. Fans der Kultserie durften sich aber bereits 2019 wieder freuen, denn Warner Bros. hatte angekündigt, eine Reunion auf HBO Max auszustrahlen. Die Produktion verschob sich jedoch wegen der weltweiten Corona-Pandemie.

Bereits damals wurde versprochen, dass der gesamte Cast zurückkehren wird. Seit März wurde gedreht, und nun ist auch der Ausstrahlungstermin bekannt: am 27. Mai startet «Friends: The Reunion» auf HBO Max. Jennifer Aniston postete in der Nacht auf Freitag sogar einen kurzen Teaser auf Instagram:

Neben den Serien-Stars soll es dabei auch einige Gastauftritte von weiteren Promis geben, darunter Gaga, Justin Bieber, Reese Witherspoon und die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai. Dabei soll es nicht einmal ein Drehbuch gegeben haben, wie HBO in einer Mitteilung schreibt. Ob die Reunion erfolgreich wird, sehen wir Ende Mai. (leo)

