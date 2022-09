Schweizer Designer gewinnt in Klums TV-Show eine Million Dollar

Zambonis Final-Kollektion in Weiss und Erdtönen bestand aus Stücken, die auf Geschlechtereinteilung und klassische Konfektionsgrössen verzichtete. Das Preisgeld investiert der Designer mit Atelier in Zürich in seine Marke «Maison Blanche», wie er der «Basler Zeitung» verriet. Er könne endlich in Produktion gehen, mehr Personen anstellen, als Label wachsen und es sich leisten, eine komplette Show auf die Beine zu stellen. Diese ist am 14. September an der New Yorker Fashion Week zu sehen.

Pickles und Cheese: Beutelteufel-Zwillinge begeistern Artenschützer

Ein Zwillingspärchen Tasmanischer Teufel begeistert Artenschützer in Australien: Die beiden Tierbabys, die auf die Namen Pickles und Cheese getauft wurden, wurden vor vier Monaten im Rahmen eines Zuchtprogramms der Organisation Aussie Ark zur Erhaltung der in Down Under endemischen Art geboren. Derzeit werden sie im Australian Reptile Park nördlich von Sydney per Hand von Tierpfleger Billy Collett aufgezogen. In acht Monaten sollen sie in einem Schutzgebiet in die Freiheit entlassen werden.