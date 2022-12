Böhmermann wettert gegen Alice Schwarzer – «Trans-Feindlichkeit ist Mode»

Jan Böhmermann nutzte in seiner Sendung das Privileg der öffentlich-rechtlichen Sendezeit und widerlegte die kruden Argumente dieser Sprecherinnen, wie beispielsweise die Behauptung, Transmänner könnten für Frauen in öffentlichen Umkleidekabinen zur Gefahr werden oder sich über die Frauenquote der Grünen einen Platz im Bundestag erschleichen.

In seiner Sendung am Freitagabend veranschaulichte Böhmermann, dass das Symbol gleich mehrdeutig auf das Thema der Transfeindlichkeit anzuwenden ist: Erstens, weil Transfeindlichkeit sich gegen das Grundgesetz der freien Entfaltung der Persönlichkeit richtet und weil das noch immer geltende Transsexuellen-Gesetz aus dem Jahr 1981 absolut von gestern ist, aber auch, weil hinter Transfeindlichkeit braunes Gedankengut steckt.

Was Moderator Jan Böhmermann samt Redaktion von der ganzen Sache hält, das zeigte bereits die Veröffentlichung des «Hashtags der Woche» auf Twitter: #turds. Allen, die nicht gleich wussten, was der englische Ausdruck bedeutet, half das beigefügte Emoticon: Turd heisst auf Deutsch «Scheisshaufen».

In seiner halbstündigen Sendung erklärte er, was hinter dem Vergleich steckt und widerlegte zumeist krude Argumente von vorgeblichen Feministinnen wie Alice Schwarzer oder der AfD-Politikerin Beatrix von Storch.

Jan Böhmermann machte am Freitagabend die zunehmende Transfeindlichkeit in Politik und Medien zum Thema und stellte fest: «Wir sind immer noch in Deutschland, dem Katar Mitteleuropas».

Vergangene Woche diskutierte Deutschland heiss über das Verbot der «One Love»-Binde bei der Fussballweltmeisterschaft in Katar – doch wie offen sind wir hierzulande eigentlich, was die freie Entfaltung von Persönlichkeit, Sexualität und Geschlecht angeht?

Was ich auf Tinder und Co. nie verstehen werde

Jan Böhmermann beschäftigte sich in seiner Show mit Transfeindlichkeit in Deutschland.

Jan Böhmermann beschäftigte sich in seiner Show mit Transfeindlichkeit in Deutschland. Bild: ZDF

In der Schweiz «bravourös», in Serbien «beschämend»: die Schlagzeilen zum Triumph

Von Vorheizen und Leerläufen: Es gibt noch viel zu tun in meiner Küche

Der Advent ist die Zeit im Jahr, die mich richtig häuslich werden lässt. Während ich sonst eher die Alltags-Köchin bin – am liebsten einfach und schnell – stehe ich um Weihnachten herum auch gern mal etwas länger in der Küche. Übers Energiesparen mache ich mir dabei, ehrlich gesagt, nicht wirklich Gedanken.

Eine Frage stelle ich mir allerdings tatsächlich immer, und zwar beim Einräumen des Kühlschrankes: Ist es jetzt gescheiter, die Tür offenzulassen, bis alles eingeräumt ist, oder mache ich sie zwischendurch zu und wieder auf? Ich mache es einfach mal so, mal so. Überhaupt befasse ich mich, rein energietechnisch gesehen, viel zu wenig mit Kühlschrank und Gefrierer. Ich weiss, dass das Gemüse ins Gemüsefach kommt, sonst würds nicht so heissen, und dass es hinten kühler ist als vorne. Dabei überlege ich mir ehrlicherweise nicht besonders viel, wenn ich die Einkäufe da ablade. Und die Sachen, die ich ganz hinten platziere, kommen nicht zwingend dahin, weil sie am kühlsten gelagert werden müssen, sondern weil ich sie vor den Teenagern verstecke, die üblicherweise innerhalb von maximal drei Tagen den Kühlschrank leerfressen, und zwar von vorne nach hinten.