Was bedeutet Freundschaft für dich? Mach mit bei der grossen watson-Umfrage
Wer ist da, wenn du eine Schulter zum Anlehnen, eine ehrliche Meinung oder eine Person zum Reden brauchst? Wer schleppt deine Zügelkisten, geht mit dir zum Sport oder feiert deine Geburtstage mit dir?
Studien zeigen: Enge soziale Beziehungen sind ein wichtiger Faktor für das eigene Wohlbefinden und tragen sogar zu einem langen Leben bei.
Gleichzeitig fühlen sich über 42 Prozent der Menschen in der Schweiz manchmal oder häufig einsam, bei den 15- bis 24-Jährigen sind es fast 60 Prozent.
Wir wollen wissen, wie ihr eure Freundschaften lebt und was sie für euch bedeuten. Wie viele Freundinnen und Freunde habt ihr? Habt ihr einen besten Freund oder eine beste Freundin? Was macht für euch eine gute Freundschaft aus? Und was wäre ein Grund, eine Freundschaft zu beenden?
Wir freuen uns über eure Teilnahme an der Umfrage – die Resultate seht ihr schon bald hier.