Wie wichtig sind dir Freundschaften? Und wie zufrieden bist du damit? Bild: watson/keystone

Umfrage

Was bedeutet Freundschaft für dich? Mach mit bei der grossen watson-Umfrage

Mehr als jede dritte Person in der Schweiz fühlt sich einsam. Gleichzeitig sind wir so vernetzt wie nie. Wir wollen wissen, wie ihr über Freundschaft denkt und eure Freundschaften lebt. Macht mit bei der grossen watson-Umfrage.

Hanna Hubacher Folge mir

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Wer ist da, wenn du eine Schulter zum Anlehnen, eine ehrliche Meinung oder eine Person zum Reden brauchst? Wer schleppt deine Zügelkisten, geht mit dir zum Sport oder feiert deine Geburtstage mit dir?

Studien zeigen: Enge soziale Beziehungen sind ein wichtiger Faktor für das eigene Wohlbefinden und tragen sogar zu einem langen Leben bei.

Treffen sich jeden Tag in ihrem Stammcafé: die Freundesgruppe aus der 90er-Sitcom «Friends». Wie sehr entspricht das der Realität? Bild: NBCUniversal

Gleichzeitig fühlen sich über 42 Prozent der Menschen in der Schweiz manchmal oder häufig einsam, bei den 15- bis 24-Jährigen sind es fast 60 Prozent.

Wir wollen wissen, wie ihr eure Freundschaften lebt und was sie für euch bedeuten. Wie viele Freundinnen und Freunde habt ihr? Habt ihr einen besten Freund oder eine beste Freundin? Was macht für euch eine gute Freundschaft aus? Und was wäre ein Grund, eine Freundschaft zu beenden?

Wir freuen uns über eure Teilnahme an der Umfrage – die Resultate seht ihr schon bald hier.