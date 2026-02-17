Miley Cyrus kündigt «Hanna Montana»-Revival an

2006 wurde «Hannah Montana» zum ersten mal ausgestrahlt. Bild: AP Disney Channel

Miley Cyrus kündigt «Hannah Montana»-Revival an

Es ist die Nachricht, auf die ihre Fans seit Jahren gewartet haben: Miley Cyrus kehrt zu ihren Wurzeln zurück. Zum 20-jährigen Geburtstag der Serie «Hannah Montana» wird ein grosses Special erscheinen. Mit einem Post auf Instagram bestätigte die 33-Jährige die Gerüchte um die Serie, mit der sie in den 2000er-Jahren berühmt wurde.

«Zurück zu den Anfängen. » Miley Cyrus auch bekannt als «Hannah Montana»

Am 24. März soll es so weit sein. Die Streamingplattform Disney+ produziert das Revival. (val)