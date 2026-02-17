Miley Cyrus kündigt «Hanna Montana»-Revival an

Miley Cyrus kündigt «Hannah Montana»-Revival an
Es ist die Nachricht, auf die ihre Fans seit Jahren gewartet haben: Miley Cyrus kehrt zu ihren Wurzeln zurück. Zum 20-jährigen Geburtstag der Serie «Hannah Montana» wird ein grosses Special erscheinen. Mit einem Post auf Instagram bestätigte die 33-Jährige die Gerüchte um die Serie, mit der sie in den 2000er-Jahren berühmt wurde.
«Zurück zu den Anfängen. »
Am 24. März soll es so weit sein. Die Streamingplattform Disney+ produziert das Revival. (val)