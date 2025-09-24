Durch dieses Bild auf der grossen Leinwand wurde die Affäre der Beiden öffentlich. Bild: tiktok / instaagraace

Wende in der Kiss-Cam-Affäre – Ehemann der HR-Chefin war auch am Konzert

Mehr «Leben»

Andy Byron, der CEO der Techfirma Astronomer, wurde bei einem Coldplay-Konzert im US-Bundesstaat Massachusetts bei einem innigen Moment mit seiner HR-Chefin Kristen Cabot erwischt. Die Kiss-Cam zeigte die beiden, eine Zuschauerin filmte das Ganze und stellte es auf Social Media.

Nun berichtet die britische Zeitung «The Times», dass auch Cabots damaliger Ehemann an dem Konzert anwesend gewesen sein soll. Cabot soll ebenfalls mit einem Date dort gewesen sein, die mittlerweile seine Freundin sei.

Coldplay Cam: Die besten Parodien der CEO-Affäre Video: watson/din

Kristin Cabot und ihr Noch-Ehemann Andrew Cabot waren zum Zeitpunkt des Konzerts bereits getrennt und lebten nicht mehr zusammen. Dies erklärte Andrew Cabot nach dem Vorfall.

Sowohl Andy Byron als auch Kristen Cabot verloren ihren Job bei Astronomer. Byrons Ehefrau zog laut Medienberichten aus ihrem gemeinsamen Haus aus und entfernte den Nachnamen Byron aus all ihren Social Media-Profilen. (nib)