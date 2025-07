Kiss-Cam-Eklat beim Coldplay-Konzert: Auch die Personalchefin ist ihren Job los

Der Kiss-Cam-Vorfall bei einem Coldplay-Konzert in Boston sorgt beim US-Softwareunternehmen Astronomer weiter für personelle Konsequenzen. Wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber TMZ bestätigt, hat Personalchefin Kristin Cabot ihren Posten abgegeben. Dies sei «mit sofortiger Wirkung» geschehen, erklärt der Sprecher.

Andy Byron und Kristin Cabot zu sehen auf der Kiss-Cam. Bild: tiktok / instaagraace

Cabot hatte zusammen mit Astronomer-CEO Andy Byron das Konzert besucht und wurden währenddessen auf der Kiss-Cam gezeigt. Die beiden küssten sich aber nicht, als sie sich auf der Grossleinwand sahen, sondern duckten sich weg. Ihre Reaktion wurde in einem Handyvideo festgehalten und ging anschliessend viral – in der Folge stellte sich heraus, dass sowohl Byron als auch Cabot mit anderen Personen verheiratet sind.

Die Szene im Video: Video: watson/lucas zollinger

Die beiden Gefilmten wurden bei Astronomer in der Folge umgehend beurlaubt. «Astronomer fühlt sich den Werten und der Kultur verpflichtet, die uns seit unserer Gründung leiten», so das Unternehmen. Byron bot bereits am letzten Samstag seinen Rücktritt an, welchen der Verwaltungsrat annahm.

Sowohl Byron als auch Cabot haben sich bislang nicht zum Vorfall geäussert. Byrons Ehefrau löschte derweil den gemeinsamen Nachnamen aus ihren Profilen auf Social Media. Und Cabot ist auf Bildern der britischen Boulevardzeitung «Daily Mail» ohne Ehering zu sehen. (dab)