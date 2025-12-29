User Unser

Hey User, was war dein Highlight an Weihnachten? Wir machen den Anfang!

Gschänkli auspacken ist schön und gut, das eigentliche Geschenk an Weihnachten ist aber, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Auch dieses Jahr haben wir wieder tolle und lustige Momente mit unseren Liebsten verbracht. Hier kommen einige Highlights aus der Redaktion.

Fangis mit den Kindern

«Bei uns standen Weihnachtsfeiern mit Kindern an. Da ich die Jüngste unter den Erwachsenen bin, war ich das perfekte ‹Opfer› für die Kleinen. Statt mich zu betrinken mit den Erwachsenen zu unterhalten, habe ich Fangis und Versteckis gespielt, die Kinderküche aufgebaut und mindestens 1673 imaginäre Kaffees getrunken.



Am meisten hat mich das Bewusstsein dieser kleinen Menschen fasziniert: Einer ist noch nicht einmal zwei Jahre alt – und weiss schon genau, dass ich «Tantal» bin. Meine Geschenke durfte er auspacken. Es waren vier Yogablöcke, die er mir den ganzen Abend wie ein persönlicher Kurier immer wieder fröhlich überreichte.» Chantal Stäubli

«Grittibänz im Benz» statt Weihnachtslieder

«Beim gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern wurde bei uns tatsächlich auch der virale Migros-Hit vom Grittibänz angestimmt. Meinen Gen-Z-Geschwistern war das so peinlich, dass sie direkt das Weite gesucht haben.» Raffael Huez

Und falls du jetzt nicht weisst, wovon wir sprechen:

Geschenkeflut für die Kinder

«Uff, das waren jetzt vier anstrengende Tage. Schön, wieder im Büro zu sein. Ich muss sagen: Weihnachten mit Kindern sind zwar irgendwie magisch. Aber die Geschenkeflut haut mich jedes Jahr um. Gestern Abend beim Aufräumen war die Kommode mit den Puzzles und Spielsachen voller als mein Magen. Und dieser war nach den vergangenen Tagen sehr voll. Was auch nach diesem Jahr bleibt: Der dringende Wunsch nach einer Fahrt zur Hauptsammelstelle, um die Wohnung zu entrümpeln.» Corsin Manser

Schweizer Brettspiele

«Wir haben ein altes Spiel ausgepackt: Fang de Böögg. Ein Klassiker aus Zürich, liess ich mir sagen. Du musst dem Böögg Ausflugsziele in der Schweiz zeigen und kannst nur über das Schienennetz reisen und darfst dich gleichzeitig von deinen Mitspielern nicht einfangen lassen. Ich als Nicht-Zürcherin kannte das Spiel natürlich nicht, das hinderte mich aber nicht daran, zu gewinnen.» Corina Mühle

Ups, der Böögg ist abgehauen und es ist deine Aufgabe, ihm vor den anderen Spielern die Schweiz zu zeigen. Bild: zvg

Auch die Schachtel schreit 90er-Jahre:

Bild: zvg

Handtücher als Geschenkverpackung

«Geschenke gehören zu Weihnachten, auch wenn wir uns vor Jahren familienintern eine starke Mässigung auferlegt haben. Und neuerdings verzichten wir auch auf aufwendige Verpackung – der Umwelt zuliebe (und weil gewisse Familienmitglieder als Grobmotoriker vor unlösbaren Aufgaben stehen 😅). Neue Idee: statt in glänzendes Geschenkpapier und Satin-Bänder wickeln wir kleine und grössere Dinge in ‹schöne› Tücher. Meist sind es Halstücher. Aber neuerdings finden auch Geschirrtücher Verwendung. Bei Geschenken an die Verwandtschaft ist allerdings dringend zu empfehlen, auf Rückgabe der Verpackung zu pochen. Sonst drohen ausgerechnet im nahenden Januarloch zusätzliche Haushaltsausgaben.» Daniel Schurter

Jetzt bist du dran: Erzähle uns in den Kommentaren, was du über Weihnachten alles erlebt hast!

