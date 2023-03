Der Magier und die Supermodels – das macht David Copperfield heute

David Copperfield 2018, als er in einem Gerichtsfall aussagen musste. Bild: keystone

Der Magier und die Models – das macht David Copperfield heute

Nicht nur seine Tricks waren spektakulär, auch sein Liebesleben sorgte für Schlagzeilen. Was wurde eigentlich aus David Copperfield, der inzwischen 66-jährig ist?

Er liess Flugzeuge schrumpfen, um sie gleich darauf wieder zu vergrössern, schlüpfte durch die Chinesische Mauer, schwebte über dem Grand Canyon und liess die Freiheitsstatue verschwinden. Kein Magier vermochte es, seine Zuschauer so zu fesseln wie der Zauberkünstler David Copperfield.

Der heute 66-Jährige gilt noch immer als einer der besten Illusionisten der Welt: Als Kind fing er an zu zaubern, stand schon früh mit den ersten Tricks auf der Bühne. Seinen Durchbruch feierte er 1974 in einer US-Fernsehsendung namens «The Magic of ABC». Er trat in Liveshows auf und hatte eigene Fernsehsendungen, die weltweit ausgestrahlt wurden. 1994 wurde er zum «Magier des Jahrhunderts» gewählt.

Er hat es nicht verlernt: Hier demonstrierte Copperfield einen Zaubertrick vor laufender Kamera: Video: YouTube/Wall Street Journal

Copperfields Karriere verlief immer steiler. Seine TV-Sendungen wurden mit 21 Emmy-Awards und 38 Nominierungen ausgezeichnet. Er hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und hält elf Guiness World Records, darunter den Rekord für die meisten Zuschauer bei einer einzelnen Magie-Show und den Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Shows eines Magiers in derselben Stadt.

«Träume sind Illusionen, und wir können sie nicht aufgeben, denn dann wären wir tot», sagte Copperfield. Oder zumindest sehr viel ärmer, denn das Geschäft mit den Illusionen hat sich für ihn bis heute gelohnt. Sein Vermögen wird auf eine Milliarde Dollar geschätzt. Pro Jahr verdient er mit seinen Tourneen und Auftritten zwischen 40 und 60 Millionen Dollar. Er besitzt elf Inseln auf den Bahamas, ein Luxusresort und Häuser in Nevada und New York. Allein sein Immobilienbesitz wird auf 200 bis 300 Millionen Dollar geschätzt.

David und die Frauen

David Copperfield steht heute noch aktiv auf der Bühne. Im berühmten MGM Grand Hotel & Casino in Las Vegas gibt er täglich zwei Vorstellungen, jährlich kommt er auf bis zu 600 Liveshows.

David Copperfield mit Claudia Schiffer, 1997. Bild: Shutterstock

Mit seinem Privatleben sorgte Copperfield immer wieder für Schlagzeilen, vor allem durch seine langjährige Beziehung mit Claudia Schiffer: Der Supermagier und das Supermodel lieferten jede Menge gemeinsame Auftritte. Claudia Schiffer trat auch in einigen seiner Vorstellungen auf.

Das Paar war von Mitte bis Ende der 90er-Jahre verlobt, die Beziehung ging allerdings in die Brüche. Inzwischen lebt Copperfield mit einem anderen Model zusammen: mit der Französin Chloe Gosselin. Das Paar hat die gemeinsame Tochter Sky. Mit dem tschechischen Model Maria Petličková soll Copperfield zwei weitere Kinder haben.

Copperfield geriet auch in die Schlagzeilen, als ihm mehrere Frauen sexuelle Übergriffe vorwarfen. Diese Anschuldigungen wurden jedoch nie vor Gericht gebracht und von Copperfield vehement bestritten.

