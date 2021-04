7 Filme, die du das Klo runterspülen kannst

Leben

Wir alle kennen das: Man hat gewisse Erwartungen an einen Film, nur um am Schluss festzustellen, dass diese ganz und gar nicht erfüllt wurden. Unter Umständen enttäuschen sie einen sogar so sehr, dass man die verlorene Zeit am liebsten zurück hätte.

Wir haben in der watson-Redaktion herumgefragt. Sieben Redaktor*Innen nannten jeweils den Film, der für sie reine Zeitverschwendung gewesen ist.

So wird bewertet Die Wertung geht von 1 bis 10 und es sind 0,5er-Schritte möglich. Aber Achtung: 10 ist hier für einmal nicht die beste Note, sondern die schlechteste. Oder anders gesagt: Je schlechter der Film, desto mehr Kackhäufchen findest du vor.

Maurice Thiriet rät ab von

«Ich musste nach der Hälfte raus, weil er so plump ist und weil mir schlecht geworden ist, weil das Alien den Hauptdarsteller so gequält hat.»

Bewertung von Maurice:

💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩 (10)

Deine Bewertung:

Verschiebe den Kackhaufen von links nach rechts, um deine Bewertung abzugeben. Du hast den Film nicht gesehen? Dann schau dir einfach nur den Schnitt der anderen watson-User an.

Viktoria Weber rät ab von

«Ich habe mir den damals angeschaut, weil ich immer die Filme gucke, die grosse Chancen auf Oscars haben (um dann bei der Verleihung entsprechend mitfiebern zu können). Und bei diesem Streifen hatte ich von Anfang bis Ende nur einen einzigen Gedanken. Und der lautete: ‹What. The. F***›



Ganz ehrlich. Das waren 2 Stunden und 3 Minuten verschwendete Lebenszeit. Und es war natürlich klar: Er wurde nicht nur eine Zillion Mal nominiert, sondern gewann dann auch noch 4 Oscars. Natürlich auch als bester Film. Klar. Was sonst.»

Bewertung von Viktoria:

💩💩💩💩💩💩💩💩 (8)

Deine Bewertung:

Peter Blunschi rät ab von

«Beresina oder Die letzten Tage der Schweiz» Video: YouTube/Cinequest

Eine Satire über die Kalter-Krieg-Schweiz von Daniel Schmid, geschrieben von Martin Suter: Das musste doch was werden, dachte ich. Und litt im Kino geradezu physische Qualen. Der Film ist eine unmotivierte Ansammlung dümmlichster Klischees, und die Gags reichten für etwa einen halben Lacher.

Bewertung von Peter:

💩💩💩💩💩💩 (6)

Deine Bewertung:

Daniel Huber rät ab von

«Dass er, wie halt viele Science-Fiction-Filme, reihenweise physikalische Gesetze verhöhnt, wäre ja noch verzeihlich, wenn dafür seine Story überraschen könnte. Aber ‹Independence Day› ist vollkommen berechenbar und deswegen langweiliger als ein Schinkensandwich ohne Essiggürkchen. Vor allem aber trieft er vor Pathos, ist durchwegs verlogen und überdies dermassen USA-hurrapatriotisch, dass sogar hartnäckige Atlantiker eine antiamerikanische Gänsehaut kriegen müssten.»

Bewertung von Daniel:

💩💩💩💩💩💩💩💩💩 (9)

Deine Bewertung:

Oliver Baroni rät ab von

«Eigentlich mag ich Tarantino.

Und ich mag die Retro-Ästhetik.

Und den Soundtrack.

Und ich mag Muscle Cars aus den 1970s und die dazugehörigen Autoverfolgungsjagden.

Und ich mag, dass der grusige Siech Russell am Schluss von den Girls dran kommt. Eigentlich sollte dies mein Lieblingsfilm sein.

Aber WOW ist das ein langweiliger Streifen. Idiotische Macker-Sprüche und tussiger Girlie-Talk. Filmfiguren, die einem letztendlich egal sind. Eine Story zum Vergessen. Cool genügt nicht. Es muss eben auch noch gut sein.»

Bewertung von Oliver:

💩💩 (2)

Deine Bewertung:

Leo Helfensberger rät ab von

«Wie kann man aus einem so tollen Dinosaurier-Setting nur einen solch schlechten Film machen? Versteht mich nicht falsch, die Dinos sind super, dafür gibt es keine einzige gute Dialog-Zeile. Von der Story will ich gar nicht erst anfangen. Chris Pratts Sprüche sind wie die Bachelor-Staffeln, man denkt nach den ersten paar, jetzt hat man alles gesehen und dann kommt es doch immer noch schlimmer. Da kriegst du Hühnerhaut von der schlechten Sorte.»

Bewertung von Leo:

💩💩💩💩💩💩💩💩 (8)

Deine Bewertung:

Adrian Bürgler rät ab von

«Der Film ist bekannt als die wohl schlechteste Fantasy-Buchadaption in der Filmgeschichte. Die Hauptprotagonisten sehen komplett anders aus als im Buch beschrieben. Ein ganzes Volk (die Zwerge) kommt nicht einmal vor. Die Handlung wurde komplett umgestellt und das Ende lässt viele Fragen offen. Für alle, die das Buch nicht gelesen haben, gibt es sowieso keinen Anreiz, den Film zu sehen. Für alle, die das Buch kennen, ist der Film eine riesige Zeitverschwendung.»

Bewertung von Adrian:

💩💩💩💩💩💩💩💩(💩) (8,5)

Deine Bewertung:

Welche Filme würdest du gerne das Klo runterspülen? Schreib es uns in die Kommentarspalte!

Das Kleingedruckte: Datenschutz ist uns wichtig. Die Reviews, die du da machst, werden nicht mit deinen Profildaten gespeichert. Wir speichern nur die Zeitangabe deiner Review sowie die Bewertung ab. Deine protokollierte IP-Adresse hilft uns, Spam- und Botmissbrauch zu erschweren.

(lea/pit/pls)

