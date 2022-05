Daniel Huber:

Womit ich niemals hätte anfangen dürfen? Mit dem Journalismus, natürlich!



Als Kind wollte ich mal unbedingt in der Küche beim Abwasch mithelfen, und durfte das auch. Es war aber nicht so interessant, wie ich es mir ausgemalt hatte. Umso schlimmer, dass ich von da an immer mithelfen musste.

Damit hätte ich also weiss Gott besser nicht angefangen!



Sonst kommt mir eigentlich nicht viel in den Sinn. Eher Dinge, mit denen ich besser mal angefangen hätte: Autofahren, Fitness, Russisch lernen, ein Instrument spielen – um nur einige zu nennen!