User Unser

Und? Was war das beste Essen deiner Sommerferien? Bei mir war's ...

Sagt uns, welches das feinste Essen eurer Sommerferien war! Die watsons gehen schon mal vor und zeigen ihres.

Team watson Folgen

Sodeli. Hattet ihr schöne Sommerferien? Und bestimmt habt ihr toll gegessen, oder? In Griechenand. In Kroatien. In Italien.

Klar: Du ist in den Ferien, das Wetter ist schön, die jungen Menschen am Strand ebenso und morgen musst du nicht zur Arbeit ... logisch, mundet das Essen da besser als im Alltag zuhause.

Aber dann gibt es diese Momente, in denen man etwas isst, was, selbst wenn man die Urlaubs-Sommersonne-Subjektivität wegrechnet, einfach SO WAS VON fein war. Bestimmt hattet ihr solche Erlebnisse. Sagt ihr's uns in den Kommentaren!!

Ich mache mal den Anfang – denn ich hatte das Glück, diesen Sommer über grossartig zu essen – zuuuuuum Beispiel:

Bild: obi/watson

Diese Devilled Paneer (l.) und Bone Marrow Varuval mit Roti im grossartigen sri-lankischen Restaurant Hoppers in Marylebone, London. Mmmh. Zudem: Perfekt für den klitzekleinen Kater, den wir auszukurieren hatten.

Oder dieses superfeine eritreische Beb’aynetu Sigha im Adulis in Vassal, Süd-London:

Bild: obi/watson

Ich war noch kurz in Frankreich. Und was mich dort immer wieder zum Lachen bringt ist die dortige grosszügige Definition, was une salade alles beinhalten kann:

Bild: obi/watson

Etwa (letzthin in Nancy): Berge von Entenbrust, Speckwürfel und Co., Toast für eine halbe Familie und zuunterst dann drei kleine, lampige, traurige Salatblättli 😂😂😂. (Und la salade meiner Begleitung bestand hauptsächlich aus kiloweise grillierten Käsetoasts.) Naja, vielleicht mehr Gourmand als Gourmet – aber ich lieb's.

Und dann haben wir mal in der Redaktion herumgefragt:

Bild: blunschi/watson

«Filetto di manzo agli Specialisti: Ein Rindsfilet mit einer Sauce aus Milch und Orangensaft? Tönt grauenhaft, schmeckt grossartig! Gegessen im Ristorante gli Specialisti in Rom.»

Bild: Serafini

«Vorspeise in einer Taverne auf der griechischen Insel Naxos: Graviera-Käse in dünnem Filoteig, frittiert, im Sesam-Mantel, mit Honig und Raki. Göttlich!»

Bild: schurter/watson

«Mein absoluter Lieblings-Sommerferien-Food kam nicht aus dem Resti: Selbstgemachte Focaccia, dazu Joghurt-Zitronen-Sauce 😋 Disclaimer: Selbstgemacht = von der Tochter (15), einer leidenschaftlichen Hobby-Köchin. Das Focaccia hat sie spontan zwischen zwei Folgen Gordon Ramsay hervorgezaubert.»

Bild: cmu/watson

«Diese ‹Veggie Bowl› mit Süsskartoffeln, Avocado, Salat, Reis, Sauercreme und Nüsse. Und dazu ein ‹Dragon Spritz›. (Ja, ich blieb zuhause in Schaffhausen.)»

Tarkan Özküp

Bild: tarkan/watson

«Kaiserschmarrn mit alles! So etwas habe ich noch nie gehabt, so gut wie jetzt in der Sansibar auf Sylt – mein Summer-Feast ever! Eigentlich denkt man es, sowas sei einfach, denn Mehl, Milch, Eier und etwas Zucker und Salz reichen für ja den Teig. Richtig fluffy wirds aber durch den Eischnee! Dazu gabs Vanilleeis und Erdbeerrahmschaum, Rote Grütze, Apfelmus und einen Kümmelschnaps für den Magen»

Bild: obrist/watson

«Reis und Bohnen aus der Dose – schmeckt mit fantastischer Aussicht wie ein Gourmet-Menü 😉»

Und NUN IHR, liebe Userschaft!

Los! Wir wollen euer Ferien-Food sehen! Ab in die Kommentare damit!