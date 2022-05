Soso, du willst für zu Hause eine kleine Bar? Okay, wir sagen dir, was du brauchst

Ich habe einen Tag lang versucht, so viel wie Winston Churchill zu trinken. So war's

Chartreuse, Frangelico und Co. – was zum Geier stelle ich damit an?

Die ‹jungen Wilden› vs. die ‹alten Milden›? Was in der CH-Spirituosen-Szene gerade abgeht

Gin in ein mit Eiswürfeln gefülltes Longdrinkglas geben, eine halbe Limette in das Glas auspressen und die ausgepresste Limettenhälfte hineingeben. Mit Sodawasser auffüllen und vorsichtig umrühren.

Nichts gegen einen Manhattan oder Old Fashioned mit ihren dunklen, tiefen Geschmacksprofilen, aber nun sind spritzige, zitrussige (it's a word), frische Sommerdrinks angesagt. Longdrinks, Spritzers, Highballs. Mit Tonic, Ginger Beer, Limettensaft und Co. als Mixer. Der Sommer soll kommen!

21 Tote bei Amoklauf in Texas – alle Todesopfer waren in einem Klassenzimmer

Diese 16 Auffälligkeiten werden wir nach «Depp vs. Heard» wohl nicht so schnell vergessen

Erst gestern waren sie Kinderstars ... jetzt feiern sie ihren 30. Geburtstag 😳

Die süssen Balge von «Hannah Montana», «Die Zauberer von Waverly Place», «Camp Rock» und Co. prägten eine ganze Generation. Eine Generation, die langsam auch in die Jahre kommt, wie sich hier zeigt ...

Hach, schaut sie euch doch mal an, die kleine Miley in «Hannah Montana»! Sie hatte wahrlich «The Best Of Both Worlds».