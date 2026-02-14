User Unser

Die besten und schönsten Liebesfilme zum Schluchzen und Glace-Löffeln

Mehr «Leben»

Idealerweise zeigen wir unseren Liebsten auch an jedem anderen Tag des Jahres, wie viel sie uns bedeuten. Und auch Liebesfilme kannst du an jedem anderen Tag schauen. Dennoch ist heute doch der ideale Tag, um dich mit deiner Lieblingsperson auf dem Sofa zu verschanzen und eine Schnulze reinzuziehen.

Hier kommen unsere Tipps für die besten Liebesfilme. Deine Empfehlung darfst du gerne in die Kommentare schreiben!

«Weil es Dich gibt»

«Die Story ist komplett bescheuert. Und genau deshalb macht der Film Spass. Richtig schön sentimental ist er auch, passt also perfekt zum Valentinstag.» Peter Blunschi

Verfügbar bei: Apple TV, Amazon Prime.

Bild: Miramax

«Plus One»

«Nicht mein aller-aller Lieblingsfilm (das wäre vermutlich ‹The Notebook›), aber der beste, neueste Lieblingsfilm: ‹Plus One› (2019) mit Maya Erskine und Jack Quaid. Es gibt aktuell einfach viel zu wenige Rom-Coms, dieser hat mich absolut überzeugt. Er ist nicht nur süss, sondern auch sehr lustig.» Madeleine Sigrist

Verfügbar bei: Amazon Prime.

Bild: Red Hour Films

«Past Lives»

«Ich finde ‹Past Lives› wunderbar, weil der Film eine echte Geschichte erzählt, kein überspieltes Hollywood-Drama. Einfach eine wunderschön erzählte Geschichte nahe am Menschen. Zudem wird man mit tollen Bildern belohnt. Kurz gesagt: Als ich den Film damals im Kino gesehen habe, wäre ich am liebsten sitzengeblieben und hätte ihn gleich nochmals geschaut.» Amber Vetter

Verfügbar bei: Sky Store, Amazon Prime.

Bild: A24

«Pride & Prejudice»

«Einer meiner Lieblings-Liebesfilme ist schon sehr lange ‹Stolz und Vorurteil›. Aber die Version mit Keira Knightley aus dem Jahr 2005. Nicht nur, weil sich die Romanze langsam entfaltet, sondern auch, weil jede Szene einfach schön zum Anschauen ist. Es stimmt einfach alles: die Musik, die Kostüme, die Schauplätze in prunkvollen Häusern oder in der Natur bei perfektem Licht. Man merkt beim Schauen richtig, dass Direktor Joe Wright den Film mit viel Liebe fürs Detail umgesetzt hat. Deshalb kann ich den Film auch immer wieder schauen.» Aylin Erol

Verfügbar auf: Netflix.

Bild: Focus Features

«Das wandelnde Schloss»

«Nicht mega offensichtlich, aber der schönste Liebesfilm ist: ‹Das wandelnde Schloss›. Weil jede Person einmal so in den Armen gehalten werden muss, wie es die Charaktere in Hayao Miyazakis Meisterwerken tun.» Elena Maria Müller

Verfügbar auf: Netflix.

Bild: Buena Vista

«Carol»

«Cate Blanchett und Rooney Mara spielen zwei Frauen, deren Bekanntschaft auf dem Papier keinen Sinn macht. Trotzdem kommen sie sich näher. Sehr nahe. Ihre Beziehung ist im Jahr 1952 verpönt – trotzdem finden sie immer wieder einen Weg zueinander.»

Corina Mühle

Verfügbar bei: Sky Store, Apple TV, Amazon Prime.

Bild: Imago Images

«When Harry Met Sally...»

Meg Ryan und Billy Cristal kurz vor der legendären Orgasmus-Szene. Bild: keystone

«Wenn Harry Sally kennenlernt, wenn aus Freundschaft Liebe wird – und sich jeder in die unglaublich tollpatschige, schlagfertige, herzallerliebste Meg Ryan aus den 90ern verliebt. Schöne Dialoge, noch schönere Haare und einfach ein Wohlfühlfaktor hoch hundert.» Lara Knuchel

Verfügbar bei: Netflix.

«Notting Hill»

«Neulich nach langer Zeit zufälligerweise mal wieder über ‹Notting Hill› gestolpert, hängengeblieben, Tränen vergossen. Was für ein wundervolles, süsses und so lustiges Drehbuch! Und die junge Julia Roberts wird wohl für immer das allerschönste Wesen der Welt bleiben. Und Hugh Grant hatte bekanntlich was. Also: Märchen, einmal umgekehrt, einfacher Buchhändler mit problematischem Mitbewohner verliebt sich in Filmstar, alles wird auf rührend komische Art kompliziert, und dann spricht sie einen der herzigsten Sätze der Liebesfilmgeschichte: ‹I'm just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her.› Hach!» Simone Meier

Verfügbar bei: Sky.

Bild: PolyGram

Jetzt bist du dran: Welcher ist dein schönster Lieblingsfilm? Schreibe es in die Kommentare!

(cmu)

Mehr zum Thema: