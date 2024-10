Bild: Shutterstock/watson

Welches ist das beste Geschenk, das du je bekommen hast?

Seien wir mal ehrlich: Jemanden zu beschenken ist gar nicht so leicht. Vor allem, wenn es etwas Originelleres sein soll als eine Schachtel Pralinen.

Wir haben uns einmal in der Redaktion umgehört, an welchem Geschenk sie die grösste Freude hatten. Und am Schluss würden wir gerne deine Anekdote lesen ...

1. «Als ich 20 und damit volljährig wurde (ja, ist lange her), schenkte mir meine Mutter einen Gutschein für einen Städteflug von 500 Franken. Das war ziemlich viel Geld für sie, wir waren damals nicht auf Rosen gebettet. Umso mehr habe ich mich gefreut. Die Reise führte übrigens nach London.» Peter Blunschi

In London muss man schon einmal gewesen sein. Peter war auch dort. Bild: Shutterstock

2. «Vor ungefähr zehn Jahren haben mir meine Eltern zum Geburtstag Konzerttickets für One Direction besorgt. Es war das beste Konzert überhaupt!» Corina Mühle

Das sind sie, die Buben, die Corinas Herz haben höher schlagen lassen: One Direction. Bild: Charles Sykes/Invision/AP/Invision

Gleich geht es weiter mit tollen Geschenken, aber vorab eine kurze Werbeunterbrechung:

Und nun zurück zur Story …

3. «Eine Regenjacke. Sehr nützlich.» Chantal Stäubli

4. «Meine Oma hat mir vor etwa drei Jahren einen Goldring geschenkt, den sie selbst früher trug. Sie meinte, er würde an meinen ‹jungen Händen einfach besser aussehen› als an ihr. Seither trage ich ihn jeden Tag. Er ist super schön und erinnert mich an meine coolen Grosseltern. :)» Madeleine Sigrist

5. «Heutzutage ist es ja fast schon verpönt, einer Frau ein Gadget für die Küche zu schenken, aber mein allerbestes Geburtstagsgeschenk war tatsächlich eine Küchenmaschine von Kitchenaid. Ich hatte vor ein paar Jahren eine intensive Torten-, Muffin- und Cupcake-Phase. Bis zum Geburi hin hatte ich mich mit einer Secondhand-Teigmaschine begnügt, die man nur ausstellen konnte, wenn man den Stecker zog. Dann kam die Kitchenaid. Die Retterin aller Teigprodukte. In Eisblau! Ich habe geweint, no joke. Bis heute ist sie in regem Gebrauch – nicht mehr für dreistöckige Biskuittorten, aber für sehr solide Butterzöpfe, oder auch Hacktätschli lassen sich wunderbar damit zubereiten.» Nadine Sommerhalder

6. «Der Tamiya Super Champ RC-Offroad-Buggy-Bausatz. Habe mich soooo crazy gefreut, damals, mit etwa 11.» Oliver Baroni

«Tickets für ein Tennis-Turnier! Einmal durfte ich an den Swiss-Indoors-Final, einmal an die French Open nach Paris. Beides unvergessliche Erlebnisse.» Lara Knuchel

Einmal den Maestro an seinem Heimturnier spielen sehen – hach. Bild: EPA

Du findest diese Geschenke super lame, denn du hast tatsächlich schon viel die geileren Sachen bekommen? Erzähl uns in den Kommentaren davon!

