13 verstörend-geile Dinge, die du (im Internet) kaufen kannst. Und du willst sie haben

Auf der Suche nach einem einzigartigen Geburtstagsgeschenk für deine Liebsten? Nein? Na ja. Am liebsten beschenken wir uns ja sowieso selbst. So oder so: Hier gibt es ein wenig Inspiration an skurrilen Sachen, die man so im Internet kaufen kann.

Das Hundebett für Menschen

bild: amazon

Der schlecht gephotoshoppte Mensch oben könnte stutzig machen. Falls du das Risiko dennoch eingehen wollen würdest, gäbe es das Teil ...

... hier zu erwerben.

Die Elf-Earbuds-Kopfhörer

Bild: amazon

Weil: Warum nicht, gell?

Theoretisch hier zu erstehen.

Die Spielfigur: Der Vater, der nie da war

Falls du gerade weinst UND lachst: hier.

Das Buch, das dir zeigt, was du alles aus den Haaren deiner Katze basteln kannst

Für den Fall der Fälle: hier.

Die Pizza-Tragtasche

Wobei echte Pizza-Fans niemals ein Stück zu viel auf dem Teller haben, das sie dann für später einpacken würden.

Für Pizza-Fans mit kleinem Hunger aber: hier.

Der Corona-Virus-Eiswürfel

Cool? Dann hier.

Diese wahnsinnig authentische ZAHNbürste (Wortwitz, lol!)

Hat Zähne dran. Unsicher, ob damit wirklich etwas geputzt werden kann. Falls du es herausfinden wollen würdest, könntest du dies über den folgenden Link tun: voilà.

Die Pissoir-Shotgläser

Für den Fall, dass der Shot an sich schon wie Pisse ekelhaft schmeckt. Oder so. Gäbe es theoretisch auf Amazon.

Die Starbucks-Schürze für den schnurrenden Barista zuhause

Schau dir das Logo an. Hihi.

Hier.

Der Vokuhila-Kalender

Bild: etsy

Bald kommt bestimmt die Ausgabe fürs Jahr 2024. Wir freuen uns schon.

Der Badeanzug zum Organe-Lernen

Bild: amazon

Mit «sexy Reissverschluss». Nun ... Mit diesem sommerlichen Trend-Teil wirst du so oder so zum Hingucker in der Badi.

Worauf wartest du also noch? (Theoretisch: hier.)

Die Nicolas-Cage-Flanelldecke

Sieh nur, wie sie sich über ihre Decke freut!

Falls du gerade sehr neidisch geworden bist: hier.

Der wohl beste Lippenbalsam der Welt

Für all deine Freunde, die beim Burger mühselig die Essiggürkli aussortieren. Diese heiklen Siechen.

(Hier.)

