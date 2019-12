Leben

13 Geschenkideen für Leute, die du nicht (gut) kennst



Bild: shutterstock

Es muss ja nicht immer Schoggi sein: 13 Geschenke für Leute, die du nicht so gut kennst

Chantal Stäubli Chantal Stäubli

Ob die nette Nachbarin oder die charmante Mutter des Stiefvaters. Manchmal möchte man auch jenen Menschen eine Freude machen, die man nicht so gut kennt. Aus diesem Grund stellen wir dir 13 Geschenke vor, die um einiges praktischer sind als die tausendste Tasse mit Weihnachtsmotiven, die in der hintersten Ecke des Geschirrschranks vor sich hingammelt.

Ein Geschenk aus der Küche

Kulinarische Geschenke wie selbstgemachte Kekse, saftige Amaretti oder exquisite Marzipankugeln machen hübsch verpackt in Schachteln, Einmachgläsern oder Tütchen besonders viel her.

Des Wei­te­ren ist eine Backmischung im Glas ein ideales Geschenk für ein faules Schleckmäulchen.

bild: shutterstock

Guetzli-Ausstechformen

Meist besitzt man nur die klassischen Ausstechmotive wie Sterne oder Herzen. Wie langweilig! Mit ausgefallenen Ausstechformen nehmen die Backkünste des Beschenkten eine völlig neue Gestalt an.

bild: shutterstock

Dauereiswürfel aus Speckstein

Mit wiederverwendbaren Dauereiswürfeln geniesst man seine Getränke entweder eiskalt oder langanhaltend warm. Denn Speckstein ist nicht nur was fürs Gefrierfach, sondern auch ein hervorragender Wärmespeicher.

bild: shutterstock

Wohnaccessoires

Das eigene Zuhause ist der Ort, an dem man sich rundherum wohlfühlen und den man immer mal wieder neu dekorieren möchte. Eine kuschlige Decke, hübsche Laternen oder sinnliche Duftkerzen kann man immer gut gebrauchen.

bild: shutterstock

Elektrischer Korkenzieher

Was hat man schon Leute sich abmühen sehen, um eine besonders hartnäckige Weinflasche zu öffnen. Ein willkommenes Geschenk ist deshalb ein elektrischer Korkenzieher.

bild: shutterstock

Zusammensetzung an Duschgels und Shampoos

Ein verwöhnendes Geschenkset mit feinen Badesalzen, Duschgels und Body Lotions bietet dem Beschenkten Entspannung pur.

bild: shutterstock

Teesorten

Besonders in den Wintermonaten sind Heissgetränke sehr beliebt. Denn was gibt es Schöneres, als bei kalten Temperaturen auf dem Sofa – eingepackt in eine kuschelige Decke – eine heisse Tasse Tee zu geniessen?

Beautyprodukte

Ganz egal ob Lippenstift, Mascara oder Nagellack – wir Frauen freuen uns einfach immer über schöne Beautyprodukte.

bild: shutterstock

Genuss im Geschenkset

Ein Geschenkkorb, den man nach Herzenslust mit Delikatessen füllt, ist auch noch ein willkommenes Präsent, mit dem man nicht viel falsch machen kann.

bild: shutterstock

Ein geselliges Geschenk

Altbewährt, aber noch immer sehr beliebt: ein Brettspiel. Auf unserem Spieleblog findest du bestimmt ein passendes.

bild: shutterstock

1/2 Meter Bier

Ein halber Meter Bier ist etwas origineller als eine Flasche Wein oder Whisky. Wähle dazu acht unterschiedliche Biere aus und stell diese mit einem Holzrahmen zusammen.

Erste-Hilfe-Pflasterböxchen

Jeder ist schon mal in eine kleine Notfallsituation gekommen und nicht optimal ausgerüstet gewesen. Eine Pflasterbox, die in eine kleine Tasche passt, kann man immer gut gebrauchen.

Festliche Blüten

Die schönsten Geschenke sind solche, die gemacht werden, um Glück zu verbreiten. Und was bringt mehr Freude als eine blühende Überraschung?

bild: shutterstock

Schöne Bescherung!

Habt ihr weitere Ideen? Ab in die Kommentare damit!

