9 absurde Weihnachtsgeschenke, die du mindestens gesehen haben willst

5 aussergewöhnliche Orte, um Weihnachten zu feiern 🎄

Im heutigen Beitrag erwartet dich eine Auswahl unserer Lieblingsdestinationen, um die Feiertage mal anders zu verbringen. Finde mit unseren 5 Ideen für aussergewöhnliche Weihnachten deine Winter-Traumreise und schaffe neue, faszinierende Erlebnisse zum diesjährigen Fest der Liebe.

Falls du noch nie Weihnachten am Strand bzw. in der Wärme verbracht hast, möchten wir dir dieses tolle Erlebnis dringend ans Herz legen. Ein ausserordentlich beliebtes Reiseziel hierfür ist Thailand. Jedes Jahr zieht es zahlreiche Besucher aus aller Welt in dieses traumhafte Land, das für viele das schönste und abwechslungsreichste ganz Südostasiens ist. Während die Lieben zu Hause die Festtage mit Schnee und Kälte verbringen, steckst du deine Füsse bei Sonnenschein und Temperaturen um 30 Grad in den warmen Sand. Glaube uns - eine Runde Schwimmen und Sonnenbaden am Weihnachtsmorgen ist eine wundervolle, erlebenswerte Abwechslung zu unseren heimischen Traditionen.