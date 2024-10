User Unser

Entspannung gefällig? Diese Tipps zum Abschalten hat die Redaktion für dich

Um nach Feierabend und am Wochenende einen freien Kopf zu bekommen, hat jeder seine eigenen Methoden. Zwölf watsons erzählen, wie sie ihre Seelenruhe finden und was sie in ihrer Freizeit machen, um so richtig zu entspannen.

Andrea Hässig

«Ein tolles Buch, gelesen im Kerzenschein, im wohlig warmen Wasser der Badewanne. Das ist für mich pure Entspannung.»

Je mehr Bubbles, desto besser. Bild: Shutterstock

Oliver Baroni

«In einem gemütlichen Sessel einen Dry Martini trinken.»

So ungefähr sieht es bei Oliver aus. Einfach sitzend. Bild: getty

Daniel Schurter

«Waldbaden. Klingt doof und es wird ein viel zu grosses Brimborium darum gemacht. Doch es wirkt! Man geht für mindestens eine halbe Stunde in den Wald, und zwar in ein möglichst ruhiges Gebiet. Das Smartphone und die Ohrstöpsel bleiben in der Tasche und man versucht, die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen. Weil das im Alltag nicht immer möglich ist, empfehle ich als Ergänzung Arvenholz-Schnitzel (online bestellbar). Die riechen extrem fein und ermöglichen jederzeit einen kleinen Wald-Abstecher – bequem vom Bürostuhl aus.»

Daniel findet im Wald Seelenfrieden. Bild: imago images

Olivier Meier

«Ich entspanne am besten (und liebsten) zu Hause mit einem guten Buch. Mich bei schönem Wetter auf den Balkon pflanzen und lesen, es gibt nichts Besseres als das! Dazu passt auch eines meiner Lieblingszitate von Cornelia Funke: ‹Nichts verscheuchte böse Träume schneller als das Rascheln von bedrucktem Papier.› Das kann auch gut auf Stress bezogen werden.»

Ob Badewanne oder Balkon – lesen entspannt. Bild: Shutterstock

David Indumi

«In den Bergen kann ich wunderbar abschalten, besonders dort, wo keine Seilbahnen und Strassen den Weg kreuzen. Je weiter entfernt von der Zivilisation, desto besser. Das Handy im Rucksack verstaut, keine Ablenkungen ausser den Wundern der Natur. Von oben betrachtet, wird mir dann immer wieder bewusst, wie klein und unbedeutend vieles ist, was im Alltag gross und wichtig zu sein scheint. Und wenn mal keine Zeit für einen zeitintensiven Ausflug da ist, tut es auch ein Aareschwumm. Der spült alle Arten von Emotionen weg und bringt Gelassenheit. Auch im Winter.»

David flüchtet für Entspannung in die Berge. Bild: imago images

Chantal Stäubli

«Yoga hilft mir beim Abschalten. Aber: Die Praxis muss anspruchsvoll sein, sonst schweifen meine Gedanken schnell ab.»

Gut für Körper und Geist: Yoga. Bild: Shutterstock

Corina Mühle

«Sobald ich im oder ums Wasser bin, fühle ich mich immer sofort relaxed. Am liebsten treibe oder schwimme ich den Rhein herunter.»

Bei Schaffhausen im Rhein kann Corina abschalten. Bild: imago stock&people

Kilian Marti

«Den Sonnenuntergang anzuschauen, hilft mir immer, mich zu entspannen. Auch gerne mit guten Freunden und einem Glas Wein.»

In der Schweiz allerdings minus das Meer. Bild: imago images

Amanda Schneider

«Ich kann so richtig abschalten, wenn ich auf dem Tennisplatz stehe und ein paar Bälle schlage. Dann verfliegen all meine Gedanken und danach bin ich richtig entspannt.»

Für Amanda funktioniert Sport. Bild: Shutterstock

Madeleine Sigrist

«Mit dem Hund spazieren entstresst mich am meisten, am liebsten im Wald. Besonders im Herbst, mit den bunten Blättern ... Na ja, eigentlich ist jedes Wetter gutes Spazier-Wetter, auch wenn es ein bisschen nieselt.»

Madeleine mit Genna (Symbolbild). Bild: Shutterstock

Nadine Sommerhalder

«Häkeln ist die allerallerbeste Methode, um zu entspannen. Masche um Masche sinkt der Puls, bis man stoisch ein paar Reihen dahinhäkelt und in ein totales Flow-Erlebnis kommt. Ab und zu muss man die Maschen zählen, das hält die Gehirnzellen fit und nebenbei entstehen schon mal tolle selbstgemachte Weihnachtsgeschenke.»

Häckeln und Stricken ist schon lange nicht mehr nur etwas für Omis. Bild: Shutterstock

Michelle Claus

«Es folgt eine Entspannungs-Speed-Round:»

Joggen und einen Podcast hören

Beats am Laptop zusammenmischen und so in Trance kommen

Zu viele YouTube-Videos von Rosie Maio oder das «Great British Bake Off» schauen

Auf die Rigi fahren und dort ins Spa

Ein Schiff auf dem Vierwaldstättersee nehmen und ein paar Stunden übers Wasser fahren und Natur geniessen

Ob bei Michelle zu Hause auch ein Piano steht? Bild: Shutterstock

Wie kannst du so richtig abschalten? Schreib deine Tipps in die Kommentare!

