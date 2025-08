«Technisch gesehen ist es keine Flugerfahrung, denn wir waren bereits aus dem Flugzeug ausgestiegen.



Ich und mein damals 7-jähriger Sohn blieben am Flughafen Zürich in jenem vollautomatisierten U-Bahn-Ding (Skymetro heisst es glaub) stecken. Nichts ging mehr. Es folgte eine Durchsage ab Band, so im 30-Sekunden-Takt: ‹Die Fahrt geht gleich weiter. Nicht aussteigen!›



Bereits nach kurzer Zeit merkte man, wie einige der Passagiere sichtbar nervös wurden. Ich selbst leide nicht unter Platzangst, doch in einem randvollen führerlosen Zug, der in einem engen Tunnel feststeckt, bei dem die Lüftung ausgestiegen ist, kann ich’s gut nachvollziehen.



Weiterhin lief nur die Computerstimme, die uns ermahnte, ja nichts zu unternehmen. Die Luft wurde immer stickiger und einige Leute um mich schon etwas panisch. Entlang des Tunnels hat es einen Not-Gehsteig, also beschloss ich, etwas zu unternehmen.



‹Hilfst mir, die Türe aufzuwürgen?›, fragte ich die Person, die neben mir stand. Gesagt, getan. Danach nahm meinen Sohn bei der Hand und wir gingen los, hinter uns alle anderen Passagiere in Einerreihe.



Nach 50 Meter war eine Türe, die mit ‹Notausgang› beschriftet war. Diese war verschlossen. Also gingen wir zur nächsten Türe – die war zum Glück offen.



Und dann, als wir oben ankamen, stand dort die Flughafenpolizei, die uns mit ‹Halt, ihr dürft hier nicht durch!› begrüssten. Wir ignorierten sie und gingen zum Terminaleingang, die gleich dort war.



Die ganze Episode ist ein Musterbeispiel für verpatzten Kundenservice. Wohl waren die Techniker fiebrig dran, die Störungsursache herauszufinden. Doch wenn Menschen auf engstem Raum in einem führerlosen Zug in einem unterirdischen Tunnel feststecken, wäre es allererste Priorität, sich um diese zu kümmern. Stichwort Massenpanik und so.»